Кабинетът "Радев":

Великобритания с важна новина за лиценза на "Лукойл" в България

12 август 2026, 20:22 часа 781 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Великобритания с важна новина за лиценза на "Лукойл" в България

Лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата „Лукойл“ в България, е удължен. Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания удължи срока до 29 октомври 2026 г., съобщиха от Министерството на икономиката.

Още: "В правителството има групичка с връзки с Москва, руските служби искат "Лукойл" за изпиране на нефт": Христо Грозев с ново разследване (ВИДЕО)

Удължаването е резултат от активния диалог на правителствено ниво, под егидата на премиера Радев, в синхрон с Министерство на енергетиката и Министерство на външните работи на България, с британските партньори и е важна стъпка за осигуряване на необходимата стабилност и предвидимост за дейността на дружествата в страната.

Още: Правителството предлага пак да може да изнасяме нефтопродукти

С лиценза британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД и „Лукойл Бункер България“ ЕООД. „Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията”, посочи вицепремиерът Пулев.

Още: Правителството обяви две дружества на "Лукойл" за обекти от критичната инфраструктура

Удължаването до 29 октомври тази година е по желание на българската страна с цел синхронизиране на сроковете с лиценза от американската страна. Българското правителство ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на работата на рафинерията у нас.

Още: САЩ взеха важно решение, свързано с чуждестранните активи на "Лукойл"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лиценз Великобритания Лукойл война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес