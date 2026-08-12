"Чуждестранен агент" прати западни пари на провоенна руска партия: Ще я спре ли Путин за изборите, както стори с опозицията?

След като Върховният съд на Русия отстрани опозиционната и настояваща за мир партия „Яблоко“ от изборите за Държавната дума (руския парламент) вследствие на съдебен иск, заведен от провоенната партия „Родина“, активистът Антон Михалчук реши сам да тества новия прецедент. От чужбина обявеният за "чуждестранен агент" общественик преведе 1100 рубли по личната сметка на лидера на „Родина“ Алексей Журавльов и публично заяви „подкрепата“ си за партията.

Феноменална ирония

Иронията е очевидна - само седмица по-рано Журавльов беше обвинил „Яблоко“, че получава „западни пари“, а сега западни пари, и то от враг на режима на диктатора Владимир Путин, са намерили пристан в сметката му.

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Технически погледнато, превод към личната сметка на депутат не се счита автоматично за финансиране на партията, нито означава, че „Родина“ ще бъде изключена от изборите. Но като осмиване на руската избирателна система, тези 1100 рубли - или 11,50 евро - явно са били похарчени добре.

😆 “Thank you for your position — and burn in hell”: a “foreign agent” sent money to the leader of Russia’s pro-war Rodina party



After Russia’s Supreme Court removed Yabloko from the election following a lawsuit by Rodina, activist Anton Mikhalchuk decided to test the new… https://t.co/lJ9LTQIzDG pic.twitter.com/n5KYrH1ZPa — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026

Отстраняването на "Яблоко"

Руският върховен съд по-рано уважи иска на прокремълската партия "Родина" и отстрани най-голямата опозиционна партия "Яблоко" от изборите за Думата (долната камара на руския парламент). Изслушването продължи над 7 часа. Съдия Вячеслав Кирилов така и не прочете мотивите за решението, съобщи руският опозиционен канал ASTRA.

"Yabloko" was the only political party in Russia opposing the war, and now even they are being removed from elections. Russians even held a protest rally, they're even writing the word "peace" on the pavement. pic.twitter.com/ZECpXwGSXo — WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2026

Обвиненията към "Яблоко" бяха за нарушаване на закона за авторското право, законодателството за борба с екстремизма и изборните правила. Адвокатът на "Яблоко" Виталий Исаков отхвърли исковете за авторски права, отбелязвайки, че някои от спорните материали са публикувани през 2012, 2017, 2018 и 2023 г. - много преди началото на настоящата предизборна кампания.

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Това е първият път в съвременната руска история, в който партия, регистрирана първоначално за избори, е отстранена от бюлетината. "Яблоко" заяви, че възнамерява да обжалва решението на съда. Решението няма да влезе в сила, докато процесът по обжалване не приключи.