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"Точно по план": Зеленски обяви освобождаването на 26 селища и тежки загуби за Русия

12 август 2026, 19:26 часа 1262 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Точно по план": Зеленски обяви освобождаването на 26 селища и тежки загуби за Русия

Главнокомандващият украинската армия Михайло Драпатий е докладвал на президента Володимир Зеленски за резултатите от последните операции на украинските въоръжени сили в Александровското направление, които продължават от януари. Изнесените данни са за 745 кв. км освободена територия, се казва в телеграм канала на президента. Освен Драпатий с доклади при президента днес са били и началникът на Генералния щаб на ВСУ Игор Скибюк, както и командирът на Въздушно-десантните войски Олег Апостол.

Операцията е била ефективна, а нанесените на руските сили загуби са значителни, заяви Зеленски. Русия е загубила най-малко 9550 убити и над 6600 ранени. Има и пленени руски военни, като по такъв начин Украйна е попълнила фонда с военнопленници, които да може да размени за свои военни, държани в руски плен.

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Снимки: president.gov.ua

"По време на операцията успяхме да освободим 745 кв. км територия. Двадесет и шест села в Днепропетровската, Донецката и Запорожката области бяха върнати под украински контрол. Тази наша настъпателна операция беше проведена точно по план", каза Зеленски. По-конкретно по региони украинците са си върнали: 12 села в Днепропетровска област, 10 в Донецка област и 4 села в Запорожка област.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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