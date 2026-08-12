"Точно по план": Зеленски обяви освобождаването на 26 селища и тежки загуби за Русия

Главнокомандващият украинската армия Михайло Драпатий е докладвал на президента Володимир Зеленски за резултатите от последните операции на украинските въоръжени сили в Александровското направление, които продължават от януари. Изнесените данни са за 745 кв. км освободена територия, се казва в телеграм канала на президента. Освен Драпатий с доклади при президента днес са били и началникът на Генералния щаб на ВСУ Игор Скибюк, както и командирът на Въздушно-десантните войски Олег Апостол.

Операцията е била ефективна, а нанесените на руските сили загуби са значителни, заяви Зеленски. Русия е загубила най-малко 9550 убити и над 6600 ранени. Има и пленени руски военни, като по такъв начин Украйна е попълнила фонда с военнопленници, които да може да размени за свои военни, държани в руски плен.

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Снимки: president.gov.ua

"По време на операцията успяхме да освободим 745 кв. км територия. Двадесет и шест села в Днепропетровската, Донецката и Запорожката области бяха върнати под украински контрол. Тази наша настъпателна операция беше проведена точно по план", каза Зеленски. По-конкретно по региони украинците са си върнали: 12 села в Днепропетровска област, 10 в Донецка област и 4 села в Запорожка област.

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All 26 settlements on the Oleksandrivka axis claimed under Ukrainian control by the Air Assault and Assault Forces marked on our map. Eight of the 26 were previously mapped by us as either gray zone or Russian-controlled and will be updated accordingly. Importantly, this is not a… https://t.co/YQULJBS2Gn pic.twitter.com/Cvp2Q0Py1U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2026