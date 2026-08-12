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Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)

12 август 2026, 19:29 часа 1492 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)

Най-малко 7 руски кораба изглежда са понесли щети при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.

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Сателитни снимки, публикувани от украинския мониторингов канал Exilenova+, показват щети по руските фрегати роект 11356R "Адмирал Макаров" и "Адмирал Есен", миночистач проект 266M, експерименталния кораб на ОС проект 20360 "Виктор Чероков", неидентифициран патрулен кораб проект 22160, разузнавателен кораб проект 864 "Приазовие" и неидентифициран сухотоварен кораб. "Макаров" и "Есен" изглеждат повредени около зоните на пусковите установки за ракети "Калибър", а при "Макаров" има повреди близо до задната радарна надстройка.

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Украинският генщаб потвърждава щетите по "Адмирал Макаров" и "Адмирал Есен" и казва, че са нанесени поражения още по малък ракетоносец от проект 21631 "Буян-М" и по патрулния кораб от проект 22160 "Василий Биков".

Освен това - два от трите зърнени терминала в Новоросийск са понесли щети. Терминалите са собственост на Новоросийския завод за зърнени продукти, съобщи Обединената зърнена компания. Пристанището на Новоросийск разполага с три зърнени терминала: Новоросийски зърнен терминал, Новоросийски завод за зърнени продукти и Зърнен терминал КСК (собственост на DeloPorts Group). "Ройтерс" и "Ведомости" вече съобщиха, че целият терминален комплекс е спрял работа. Срината е дори сухопътна естакада към комплекса.

"Ройтерс" съобщава и, че рафинерията в Орск също е спряла работа - също след украинска атака с дронове. "Орскнефтеоргсинтез" ПАО е една от най-големите нефтопреработвателни компании в Русия. Тя е част от холдинговата компания ForteInvest, собственост на Safmar Group на Михаил Гуцериев. Капацитетът на рафинерията за преработка на петрол е приблизително 6 милиона тона годишно.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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