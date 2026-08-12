Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)

Най-малко 7 руски кораба изглежда са понесли щети при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.
Aftermath footage from Novorossiysk after it was attacked by Ukrainian missiles and drones. The port area is covered in dust, and lots of damage can be seen to port infrastructure with fires still ongoing. #Russia pic.twitter.com/r4XdmgqvoY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2026
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Сателитни снимки, публикувани от украинския мониторингов канал Exilenova+, показват щети по руските фрегати роект 11356R "Адмирал Макаров" и "Адмирал Есен", миночистач проект 266M, експерименталния кораб на ОС проект 20360 "Виктор Чероков", неидентифициран патрулен кораб проект 22160, разузнавателен кораб проект 864 "Приазовие" и неидентифициран сухотоварен кораб. "Макаров" и "Есен" изглеждат повредени около зоните на пусковите установки за ракети "Калибър", а при "Макаров" има повреди близо до задната радарна надстройка.
❗️Exilenova+ satellite analysis of the August 12 Novorossiysk strike shows extensive damage at three key sites: the NKHP grain and fuel-oil terminals, Russia’s naval base and the Sheskharis oil-export terminal. Admiral Makarov and Admiral Essen were likely hit near their Kalibr… pic.twitter.com/ajqkXRAOjY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2026
Украинският генщаб потвърждава щетите по "Адмирал Макаров" и "Адмирал Есен" и казва, че са нанесени поражения още по малък ракетоносец от проект 21631 "Буян-М" и по патрулния кораб от проект 22160 "Василий Биков".
Освен това - два от трите зърнени терминала в Новоросийск са понесли щети. Терминалите са собственост на Новоросийския завод за зърнени продукти, съобщи Обединената зърнена компания. Пристанището на Новоросийск разполага с три зърнени терминала: Новоросийски зърнен терминал, Новоросийски завод за зърнени продукти и Зърнен терминал КСК (собственост на DeloPorts Group). "Ройтерс" и "Ведомости" вече съобщиха, че целият терминален комплекс е спрял работа. Срината е дори сухопътна естакада към комплекса.
❗️Satellite imagery published by Supernova+ after Ukraine’s August 12 attack on Novorossiysk shows extensive damage across several sections of the port. The identified sites include the Novorossiysk Grain Products Plant, Novorossiysk Grain Terminal, a tanker at the Sheskharis… pic.twitter.com/NxzZaCwTV8— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2026
"Ройтерс" съобщава и, че рафинерията в Орск също е спряла работа - също след украинска атака с дронове. "Орскнефтеоргсинтез" ПАО е една от най-големите нефтопреработвателни компании в Русия. Тя е част от холдинговата компания ForteInvest, собственост на Safmar Group на Михаил Гуцериев. Капацитетът на рафинерията за преработка на петрол е приблизително 6 милиона тона годишно.
❗️Exilenova+ satellite imagery indicates all four atmospheric-vacuum distillation units at Russia’s Orsk refinery were hit in the Ukrainian strike. If confirmed across the full site, that means every AVT unit at the plant was affected. The scale of damage makes the attack one of… pic.twitter.com/VzTYu8w7Kk— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2026
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