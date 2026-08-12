Турски F-16 се разби при тренировъчен полет на около 360 км от България (ВИДЕО)

Военен самолет F-16 се разби в сряда, 12 август, по време на тренировъчен полет в северозападната турска провинция Ялова, съобщи Министерството на отбраната на югоизточната ни съседка. Ведомството добави, че пилотът се е катапултирал и е оцелял след катастрофата. След инцидента видеоклипове в местните медии показаха стълб от черен дим, издигащ се от поле. Провинция Ялова се намира на около 360 км от българската граница.

Още: Турски самолети F-16 ще охраняват въздушното пространство на Естония

BREAKING: The Turkish Defense Ministry said a military F-16 jet crashed in Türkiye’s Yalova province during a training flight.



The pilot survived the crash. pic.twitter.com/mOKmf4jzJh — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026

Причината се разследва

"Един от нашите самолети F-16, принадлежащ на Военновъздушните ни сили, претърпя катастрофа по време на тренировъчен полет в Ялова, като пилотът ни се катапултира и оцеля.

Причината за катастрофата ще бъде установена в резултат на подробното разследване, което предстои да бъде проведено", гласи официалното съобщение на турското Министерство на отбраната.

Още: Полша вдигна изтребители заради руски разузнавателен самолет

Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur.



Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. #MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2026

Инцидентът с F-16 идва около две седмици след като се оказа, че Украйна е загубила такъв изтребител, произведен от американската компания Lockheed Martin, на една от фронтовите линии. „На 29 юли 2026 г. е загубена връзка с изтребител F-16 на украинските Военновъздушни сили. Пилотът е бил на бойна мисия за прехващане на вражески въздушни цели на една от фронтовите линии. Според предварителните данни на борда на самолета е възникнала авария и пилотът е бил принуден да катапултира“, се казваше в изявлението на местните ВВС.

Още: Украйна загуби изтребител F-16