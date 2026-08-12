Кристиано Роналдо подкрепи Лионел Меси след загубата на баща му (СНИМКА)

В продължение на повече от десетилетие Лионел Меси и Кристиано Роналдо бяха в центъра на едно от най-големите съперничества, които футболът някога е виждал. Годините, през които те представляваха съответно Барселона и Реал Мадрид, разделиха мненията, счупиха рекорди и превърнаха всяка среща между тях в събитие от световно значение. Извън терена обаче двамата неведнъж са демонстрирали взаимно уважение. Този път обаче не ставаше въпрос за голове, трофеи или индивидуални награди.

Кристиано Роналдо изрази подкрепата си към Лионел Меси

Съперничеството между Роналдо и Меси определи цяла епоха във футбола, но има моменти, в които съревнованието остава напълно на заден план. В момента аржентинецът преживява един от най-трудните моменти в живота си, след като преди дни загуби баща си Хорхе Меси. След като сподели емоционално съобщение в социалните си мрежи, Кристиано се появи сред коментарите, за да изрази публично подкрепата си към аржентинеца и цялото му семейство.

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Португалската звезда остави съобщение под публикацията на Лео, което бързо привлече вниманието на феновете. "Една огромна прегръдка за теб и твоите близки в тези трудни времена, Лео. Бъди силен", написа Кристиано Роналдо. Кратко съобщение, но с огромно значение, имайки предвид историята между двамата най-важни играчи на своето поколение.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo replying to Leo Messi on Instagram. pic.twitter.com/EzhqISfsQB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 12, 2026

Посланието на Меси

Капитанът на Аржентина се обърна към социалните мрежи, за да почете паметта на баща си и да сподели някои подробности за връзката им от времето, когато Лео за първи път започна да играе футбол. Хорхе беше много повече от просто член на семейството през цялата кариера на аржентинеца. Той го придружаваше на първите му тренировки, по-късно стана негов представител и беше до него през практически целия път, който отведе сина му до върха на световния футбол. В прощалното си обръщение Меси го описа точно като свой баща, приятел и представител.

Аржентинецът припомни също, че Хорхе е искал да го види как играе на Световното първенство по футбол през 2026 година и разкри, че през целия турнир е чакал да получи съобщение от баща си след всеки мач. Той дори призна, че е искал да стигне до финала, за да му даде достатъчно време да се възстанови, така че да може да бъде там с него. Аржентина успя да стигне до мача за титлата срещу Испания, но в крайна сметка Хорхе не можа да присъства.

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