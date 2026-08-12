"Евтин пиар на гърба на шампионите": Левски отговори на "зле скалъпения скандал" с Беласица

Ръководството на Левски излезе с официална позиция, с която отхвърли твърденията на Беласица. Преди дни вторият отбор на "сините" победи при гостуването си на стадион "Цар Самуил" с 5:4 в мач от Югозападната Трета лига, но възмути домакините с поведението си извън терена. След края на мача клубът от Петрич публикува снимки, на които се вижда хаосът в съблекалнята, а именно щетите и оставено мръсно бельо в една от мивките.

Левски отхвърли обвиненията на Беласица Петрич

От Левски побързаха да отрекат обвиненията и описаха публикацията на Беласица Петрич като "зле скалъпен скандал" и "прекалено евтин пиар" на техен гръб. "Сините" подчертаха, че тези снимки вече са изтрити, което подсказва, че не са кореспондирали с истината. От "Герена" обясниха, че адресират ситуацията, тъй като са замесени младите таланти, които учат не само на футбол, а и на ценности.

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Позицията на Левски:

"На фона на огромния успех на ПФК Левски и класирането за плейофния кръг в Шампионска лига след успех над Кайрат, няма как да пропуснем един зле скалъпен скандал, в което бе намесено името на нашия клуб. И още повече - на нашите играчи от втория отбор. След мач с Беласица в Петрич, спечелен с 5:4 от "сините", домакините използваха възможността да си направят прекалено евтин пиар на наш гръб, обвинявайки младите ни футболисти, че са нанесли щети в съблекалнята и дори са оставили мръсно бельо в мивката. Държим ясно да подчертаем, че това по никакъв начин не кореспондира с истината. Домакините първо дори не са се опитали да спазят официалния протокол, в който трябва в присъствието на делегата и представители на двата клуба да бъдат описани щетите.

Явно осъзнавайки несъстоятелността на твърденията си те дори изтриха публикациите, които се появиха в социалните им мрежи. За щастие обаче, написаното остава… Можеше с лекота да подминем тази провокация към нашия клуб, но няма да го направим, защото в случая е замесено не просто името на Левски, а и на нашите таланти, които учим не само на футбол, а и на ценности. Няма как да мълчим, когато те са обиждани и хулени по терените на Трета лига, а за капак и клеветени. Никой не може да си прави пиар на гърба на най-големия клуб в България и ще бъдем безкомпромисни към всякакви опити за вербални или физически посегателства над наши футболисти", написаха от Левски.

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