Германия мисли да атакува Русия, за да я спре, когато тя се готви да изстрелва дронове

Случаят, в който дрон с експлозиви приближи украински самолет на летището в Лайпциг, включи "червена лампа" в Германия. С цел по-сериозна защита, в парламента вече има предложение на германските служби за сигурност да им се предоставят правомощия да провеждат превантивни кибератаки срещу руски производители на дронове. Автор на идеята е депутатът Марк Хенрихман, председател на парламентарната комисия за контрол към Бундестага от Християндемократическия съюз (ХДС).

Инструменти срещу Русия: "Най-добрият дрон е този, който никога не излита"

Според информация на немското издание Die Welt предложените правомощия за Федералната разузнавателна служба и Федералната служба за защита на конституцията са част от реформа в областта на разузнаването, която правителството в Берлин ще обсъди днес, 12 август.

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Хенрихман заяви, че службите за сигурност се нуждаят от актуализирани правни и технически инструменти, за да идентифицират навреме заплахите, произхождащи от Русия. „В бъдеще простото събиране на информация вече няма да бъде достатъчно. Най-добрият дрон е този, който никога не излита и следователно не застрашава човешкия живот в Германия“, заяви политикът.

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Той подчерта необходимостта от преструктуриране на разузнавателните служби, за да се даде възможност за предприемане на проактивни мерки, преди да се случи атака.

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„Наистина трябва да предоставим на нашите служби възможността, така че в идеалния случай те да могат да парализират и да изведат от строя атакуващ дрон още в Русия или във фабриката, където се произвежда, преди той да бъде насочен срещу германско летище или срещу безопасността на човешкия живот и здравето на хората в Германия“, добави Хенрихман, цитиран от Die Welt.

Мерки след дрона на летището в Лайпциг, който според САЩ е свързан с Русия

Дискусиите се провеждат на фона на текущото разследване на инцидента, свързан със сигурността, на летище Лайпциг/Хале, където дрон, пренасящ експлозиви и детонатор, достигна незабелязано място в близост до украински товарен самолет "Антонов" Ан-124. НАТО потвърди това на 5 август. Тогава полетите бяха спрени заради опасения за сигурността.

❗️🇩🇪🇺🇦 A drone with explosives and a detonator was found on the ground at Leipzig Airport at night. The drone was near a Ukrainian Antonov cargo plane, which caused the airport to temporarily suspend operations, - Bild



After the incident, one cargo plane was forced to re-land.… pic.twitter.com/4T6ZGmMXJh — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 5, 2026

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Според германските разследващи дронът е летял към крилото на украинския самолет, но не е експлодирал. Ударил е критична зона в близост до горивните резервоари, отскочил е от крилото и е паднал на земята. Останал е там цели 4 часа преди шофьор на туристически автобус да го забележи и да уведоми охраната. Става въпрос за безпилотен апарат тип FPV (с камера за наблюдение в реално време), носещ експлозивен заряд от Semtex.

Американското разузнаване свърза инцидента в Лайпциг с руските разузнавателни служби, докато руското посолство в Берлин описа събитието като изфабрикувана провокация.

Националния съвет за сигурност на Германия се събра, след като разследващите установиха, че инцидентът е бил умишлена атака, а не предупреждение.

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Що се отнася до опитите за действия на руските служби в Германия, важно е да припомним, че през август е бил предотвратен опит за покушение срещу ръководителя на германска компания, производител на дронове. Според вестник Die Zeit двама заподозрени, които получиха обвинения, че работят за руските разузнавателни служби, са следили Щефан Туман - директора на Donaustahl. Това се е случвало в периода от декември 2025 г. до март 2026 г. Разследващите смятат, че те са събирали информация за предприемача, като са снимали дома му в Бавария и офиса на компанията.

Компанията разработва и произвежда военни дронове и други технологии в областта на отбраната. След избухването на пълномащабна война в Украйна, подпалена през февруари 2022 г. от руския диктатор Владимир Путин, фирмата се превърна в един от европейските доставчици на FPV дронове и друго оборудване за Киев, а Туман редовно се застъпва за развитието на европейската отбранителна промишленост.

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Дронове над цяла Европа

Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от непозволени прелитания на безпилотни летателни апарати над обекти, включително военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и обекти, собственост на логистични компании. Полицията в Германия предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти - твърдения, които Москва категорично отрича.

Всичко това се случва и в период, в който дронове нахлуват във въздушните пространства на Молдова, Румъния и България: Измислици за дрона в Кардам и парите, които сме дали такива неща да не се случват: Говорят експерти.

Путин заплаши Европа с отговор за търговските кораби

На този фон диктаторът Владимир Путин обяви, че Русия ще отговори със същите мерки на "опитите на западните държави да конфискуват руски търговски кораби". Той нарече подобни планове на Европа "нищо повече от пиратство". Изявлението идва в момент, когато Западът засилва усилията си за ограничаване на „сенчестия флот“ на Русия – група от остарели и недостатъчно застраховани танкери, които Москва използва, за да заобикаля санкциите и да провежда хибридни операции.

„Виждаме, че властите на някои държави, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничат движението на кораби, принадлежащи на нашите икономически оператори“, заяви Путин по време на посещението си за ученията на руския Тихоокеански флот. „А наскоро дори се сетиха да конфискуват нашите кораби и да продадат имуществото, което са ни откраднали“, каза той, като добави, че Москва „ще бъде принудена да отговори със същото“, ако такива методи бъдат приложени на практика и то "не обезателно във водите", където можело да бъдат задържани руски кораби.

Putin threatened Europe with a “mirror response” to “piracy and robbery” — but first he had to change into his tough-guy pants



On Sakhalin, Putin boarded the missile cruiser Varyag in a regular civilian suit, then suddenly appeared at a military meeting on board wearing a naval… https://t.co/8nYTHsIPmT pic.twitter.com/QnGmr5Ua64 — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026

През последните месеци страни като Швеция, Франция, Великобритания и Белгия задържаха кораби от руския „сенчест флот“, много от които са плавали под флагове на трети държави и в нарушение на санкциите. Шведските съдилища вече се съгласиха да предадат на Украйна кораба „Кафа“ – плавателен съд от „сенчестия флот“, превозващ зърно, ограбено от окупираните украински територии: Окончателно: Швеция прехвърля на Украйна арестуван кораб от руския "сенчест флот".

Западните правителства и организации за мониторинг предупредиха, че корабите от руския „сенчест флот“ представляват риск не само за международната сигурност, но и за околната среда и морския живот, тъй като остарелите танкери са по-податливи на разливи на нефт.

Putin arrived in Yuzhno-Sakhalinsk, where he watched Pacific Fleet exercises from aboard the missile cruiser Varyag



😏 The only place where the bunker man wasn’t afraid to step aboard a warship was Yuzhno-Sakhalinsk. Yuzhno-Sakhalinsk, you get it?



In St. Petersburg on Navy Day,… https://t.co/hwPcuU5ZTl pic.twitter.com/cLT34UjBFn — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026

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