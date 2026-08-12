В Сърбия: Българският шампион е сензацията в Шампионска лига това лято

Българският шампион Левски продължава да крачи уверено към мечтата си за класиране в групите на Шампионска лига. "Сините" преодоляха първите си три съперника в предварителната фаза и сега им предстои плейоф за влизане в основния етап на най-елитната европейска надпревара. Те ще се изправят срещу гръцкия първенец АЕК Атина в битка за мястото напред. В миналия кръг столичният гранд победи казахстанския Кайрат Алмати с общ резултат 2:0.

Левски продължава да получава внимание от цяла Европа

След успеха над Кайрат сръбското издание "Telegraf" обърна специално внимание на българските шампиони. От медията определиха Левски като сензацията в предварителната фаза на Шампионска лига. Те наблегнаха на представянето на "сините" в двубоя с Кайрат. Родният тим спечели първия мач с 1:0 след късен гол на Сержиньо, а в реванша постигна минимален успех благодарение на попадение на Рейналдо. Ето и какво написаха в западната ни съседка:

ОЩЕ: Левски взе много важно решение преди плейофа за влизане в групите на Шампионска лига

"Футболистите на Левски от София са абсолютната сензация по пътя към Шампионската лига този сезон. Квалификациите за основната фаза са в знака на българския отбор, който направи поредната изненада и изхвърли Кайрат, играл в основната фаза през предходната състезателна година. Във втория мач, игран в Казахстан, Левски затвърди преминаването си с минимален триумф. Крайният изход от двубоя беше определен от Рейналдо още в 13-ата минута, когато той вкара след асистенция на Бала. Отборът от Казахстан се опитваше да отбележи гол, който да го върне към живот. Да припомним, в първия двубой, който се игра в България, Сержиньо донесе победата на Левски във втората минута на добавеното време. По този начин Левски от София си осигури минимално място в Лига Европа, а в плейофите на квалификациите за Шампионската лига ще играе срещу АЕК от Гърция, воден от резервната скамейка от сръбския треньор Марко Николич."

ОЩЕ: От ръба на пропастта до прага на Шампионска лига: Това ли е най-силният Левски от 17 години?