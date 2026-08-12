Десницата се опита да погребе антифашистката борба у нас: Александър Симов в Студио Actualno (ВИДЕО)

Търсенето на отговорност е много дълъг процес и аз смятам, че точно сега никой няма да приеме всички възможни обяснения. Защото под тежестта на кошмарната сцена, в момента много хора са готови да извадят всякакви изводи. Хора, които до онзи ден твърдяха, че не е имало фашизъм в България, в един момент откриха, че има неонацистки проявления.

Това каза в предаването "Студио Actualno" журналистът и бивш народен представител в Народното събрание Александър Симов, във връзка с тежкото убийство на Георги Кузев в Пловдив, което разтърси цялата страна.

По думите на журналиста, дълги години десницата в България се е опитала да погребе антифашистката борба и съпротива у нас, прехвърляйки цялата вина върху комунизма, без да се борят срещу реалното зло.

"Паметниците на антифашистите в България бяха свалени един по един. Най-накрая дори обезглавиха паметника на Съветската армия, защото България е била една процъфтяваща държава и давайте да обезглавим руските войници. А този паметник е посветен на смелостта и героизма на българите, участвали във Втората световна война", каза Симов.

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Според него неонацизмът в Европа и по света представлява една глобална мрежа и вдъхновението при участниците в тежкото убийство в Пловдив идва по-скоро от западни източници, отколкото от Русия.

"Хубавото е, че вече много хора разбраха за този проблем и вече можем заедно да начертаем някакъв изход от това, от радикализацията на младежите и то точно по тази линия. Защото случаят в Пловдив мен ме изумява. Най-потресаващото е, че те близо час тормозят един човек, с очевидно интелектуални затруднения, без никой да прояви каквато и да е милост - защото инстинктът на групата винаги е ужасяващ в това отношение", обясни той.

По-рано днес премиерът Румен Радев също изрази възмущението си към трагичния случай, обръщайки се към "поругателите" на антифашистките паметници у нас.

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството в Пловдив. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото.", каза Радев.

По думите на Симов приоритет обаче трябва да бъде начинът, по който обществото реагира на тези ситуации, а не историческия контекст и проявления.

Целият разговор чуйте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.