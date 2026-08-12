Полицията в Пловдив влязла едновременно на 8 адреса и арестувала заподозрените за убийството на Георги

Все повече се разплита безпрецедентният случай на агресия в Пловдив. Един от младежите, задържани за побоя над непалските граждани, е присъствал и на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Това потвърди майка му. Пред bTV директорът на пловдивската полиция говори за първите минути от разследването. Полицейският патрул пристига секунди, след като Спешна помощ вече потегля с пребития Георги.

Още: Съдът пусна двамата младежи, задържани за побоя над непалци - единият е присъствал и на убийството на Георги Кузев

„Затова проследяват автомобила и отиват в болничното заведение. Там успяват, преди вкарването му в кабинет за преглед, да разговарят с вече починалия Георги Кузев, който потвърждава първоначалната информация, че в подножието на върха на Младежкия хълм е бил бит от 5-6 лица“, казва директорът на полицията.

Два часа по-късно полицаите заграждат мястото на побоя, където откриват вещите на Георги. За 12 часа стигат и до обвиняемите за убийството. „Взехме позиции на съответните адреси, едновременно влязохме на 8 адреса“, казва директорът на полицията.

Още: "Изказването на Радев е неадекватно": Денков пита защо паметникът на Альоша не е предпазил от трагедията в Пловдив (ВИДЕО)

Днес, в съдебната зала се изправиха 17-годишно момче и 18-годишният Теодор Велев. До сина си застана майката на непълнолетното момче. Тя каза, че от година и половина синът ѝ е променен и е станал част от съмнителна група. „Това за мен е някаква секта, в която взаимно си промиват мозъците“, казва Гергана Папазова, майка на непълнолетното момче. Клип от побоя над непалците е открит в телефона на един от задържаните за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Майката потвърди, че синът ѝ е бил там.

„Да, за убийството на Георги той просто беше потресен, като разбра какво са свършили. Те са искали да го сплашат. Не знам дали предварително е подготвено“, казва майката. На въпроса дали осъзнава, тя заяви, че е плакал.

Още: ГЕРБ за Радев и "фашистките изстъпления": Вече не е политически коментатор, а премиер - друго се очаква от него

Съдът пусна днес непълнолетния на свобода и под наблюдението на Детската педагогическа стая. Съучастникът му беше освободен срещу гаранция от 700 евро, но все още не е освободен, защото гаранцията не е платена. „Опасността двамата да извършат друго престъпление – съдът не споделя това становище“, казва Васил Такев.

По информация на bTV част от задържаните за побоя до смърт младежи учат в емблематичната езикова гимназия, „Паисий Хилендарски“, „Христо Г. Данов“ и спортното училище. Едно от задържаните момичета е от Стара Загора. „Докладите съдържат данни, които не бихме могли да коментираме, тъй като са лични данни и не бихме могли да предоставим тази информация на медиите“, казва Росица Киселова, началник отдел в РУО – Пловдив.

Още: Василев отговори на Радев: Неонацистките мрежи са свързани с групите за руска пропаганда, които ви подкрепиха

Едно от задържаните момчета е залавяно от полицията да шофира, без да притежава шофьорска книжка. „Непосредствено след извършване на деянието си са осъзнали, че са прекрачили доста границите на допустимото, защото те реално са преминали в близост до Георги Кузев. Минават през мястото, където на човека му оказват помощ. Не са предприели мерки да му помогнат“, казва директорът на полицията.

До момента няма никакви доказателства, които да уличават Георги Кузев в педофилия, уточняват от полицията. Непълнолетното момче е било задържано като заподозрян за убийството на 37-годишния мъж, но следователите не са открили доказателства за съпричастност към извършеното престъпление и е бил освободен. При задържането му е иззет телефона и от клип в него е разкрит и побоя над непалците. Утре тук ще се гледат мерките за неотклонение на двете момичета, които в момента са в ареста с обвинения за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата по хулигански и сексуални подбуди. Докато тече мярката утре, В Пловдив ще се проведе протест на близки на Георги с искане за справедлив процес.