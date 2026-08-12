Пътят към депортациите: Има ли Германия тайна сделка с талибаните?

Германското правителство разширява сътрудничеството си с талибаните, позволявайки на назначени от талибаните консулски служители да работят в афганистански дипломатически мисии. В замяна на това Германия се надява да има увеличен брой депортирания на афганистански мигранти. Информацията е потвърдена от германски разследвания на NDR/ARD. Афганистанските дисиденти в Германия обаче се опасяват, че това може да даде на талибаните достъп до личната им информация и да създаде нови възможности за сплашване, изнудване и преследване, пише Politico.

Критиците обвиняват канцлера Фридрих Мерц, че с тази предполагаема сделка легитимира талибаните.

След завръщането на талибаните на власт в Афганистан през август 2021 г. Германия прекрати нормалните дипломатически отношения с режима. Германското посолство в Кабул е затворено, а Берлин не признава Ислямското емирство Афганистан. Въпреки това има афганистанско посолство в Берлин и консулства, които формално са наследство от предишната афганистанска държава.

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През лятото на 2025 г. Германия разреши на двама представители, изпратени от талибаните, да влязат в страната. Официалното обяснение бе, че ще помагат за установяването на самоличността на афганистанци, подлежащи на депортация. За да депортира някого в Афганистан, Германия трябва да може да установи, че лицето действително е афганистански гражданин и да получи необходимите документи - именно заради тази техническа страна на проблема германските власти започват да водят преки разговори с представители на талибаните.

Правителството отрича да има официална сделка, но разследване на ARD/NDR е установило нещо доста близко до това. През февруари 2026 г. германската медия съобщава, че талибаните са поискали повече свои дипломатически представители в Германия, а в замяна са готови да съдействат за депортациите.

Страховете на афганистанските дисиденти не са неоснователни. Бившият афганистански генерален консул в Бон Хамид Нангиалай Кабири вече предупреди за риска - присъствието на талибански представители в Германия им позволява да изграждат мрежи и контакти, което представлява опасност за Германия и Европа, заяви той пред Tagesschau през юли.

Делегация на талибаните в Молдова: Кой и защо ги е пуснал? (СНИМКА)