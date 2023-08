Кадиров с първи думи за смъртта на Пригожин. Нова странна история със самолета на Пригожин (ВИДЕО)

В публикацията си Кадиров обяснява: "Приятели сме и то от много време. С Евгений Викторович често трябваше да решаваме най-трудните въпроси. Той се отличаваше от другите с отзивчивост, уникална общителност и постоянство. Той дойде в Грозни още при първата ми покана, въпреки че беше по-възрастен от мен. С него бихте могли да обсъдите всяка тема и проблем. Винаги беше готов да помогне и наистина помагаше от сърце. Помогнахме му и по някои въпроси за Либия и Африка. Имахме много общи неща. При едно от посещенията си той ми връчи златен медал на Вагнер "За особени заслуги".

Кадиров изтъква, че Пригожин имал голям принос за "специалната военна операция" (наглото наименование на подпалената от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин) и че смъртта му е "голяма загуба за цялата държава".

ОЩЕ: Путин обяви Пригожин за мъртъв (ВИДЕО)

Според руския телеграм канал ВЧК-ОГПУ, който е известен като приближен до ФСБ, самолетът, в който Пригожин намери смъртта си според официалната версия, бил обявен за продажба - за цена от 5 млн. евро.

На всичкото отгоре, според източника, вероятните купувачи са го оглеждали в деня на катастрофата. Става въпрос за "Русджет Еърлайнс", представлявани от Александра Юлина, председател на борда на директорите на компанията, както и Сергей Клокотов, технически директор.

ТАСС: Паднал е самолет в Тверска област, Пригожин е бил сред пътниците (ВИДЕА)

An exclusive video from the cabin of Prigozhin's airplane has appeared online



It turned out that the airplane was put up for sale for 5 million euros and buyers came to watch it on the day of the crash. Telegram-channel VChK-OGPU publishes their identities.



They were… pic.twitter.com/vytKKjZn5o