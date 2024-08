Кадировците като мародери в Курска област. Зеленски: Правим санитарна зона (ОБЗОР - ВИДЕО)

Бойци от чеченския отряд "Ахмат" (известни още като кадировци), които са една от основните части за защита на руската граница в Курска област, всъщност действат като мародери. Това показва видеозапис от охранителна камера.

За видеото се казва, че е от магазин за мобилна техника на руския мобилен оператор "Мегафон" в село Глушково – то в момента е в тежко положение и има сериозна опасност да мине изцяло в украински ръце. Кадрите показват как мъже с облекло като това на бойците от "Ахмат" чупят прозорци и изнасят оборудване, както и се опитват да разбият вътрешна врата в магазина – неособено успешно: Украйна разрушава ключови мостове в Курск: Какво означава това за Русия?

Russian "liberators" steal from a communications center in Glushkovo, Kursk region



It looks like these are the "Akhmat" special forces everyone in Russia is looking for. pic.twitter.com/0Owy1LDFJi — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2024

Същевременно, известният руски военен блогър Владимир Романов призовава да се евакуират Лгов и Рилск – защото това не било направено в Глушково, а след украинските бомбардировки, обезвредили два от трите моста над река Сейм, това вече е много трудно. Романов буквално каза, че местната администрация "си вдигнала чукалата" и заразяла хората да се оправят сами. Той съобщава и друго в канала си в Телеграм - че и третият мост над река Сейм вече е неизползваем заради украински обстрел, който го е поразил - а това значи, че Глушковски район е отрязан логистично извън временни понтнонни съоръжения (КАРТА). Предвид тези думи, административният ръководител на Кореневския район Марина Дегтярева предупреди, че връщане в района е невъзможно и "понякога се превръща в ужасна трагедия":

Russian blogger Romanov, travelling from Ryl'sk to L'gov, says the administration did not bother evacuating the population from the area, and now that the bridge is destroyed, it's going to be even more complicated. He adds that Ukrainian FPVs are scanning the highway, hoping to… pic.twitter.com/nXb7iP2xhG — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 18, 2024

Пример за изоставена инвалидизирана рускиня, на която украински военни помагат:

Russians abandon their elderly during the evacuation from the Kursk Region. Ukrainians found a paralyzed grandmother and helped her. pic.twitter.com/rMC6gphKx8 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 18, 2024

На този фон, в руското пространство в Телеграм усилено се споделя видео, в което руски военнослужещ буквално се кара на бягащите от граничните зони руски мъже и ги призовава веднага да се върнат обратно с оръжие в ръка и да се бият. Но материал на кореспондент от The Washington Post показва, че само в един украински затворнически лагер през последните десетина дни са преминали 320 руски военни, от които едва 20% са професионални военни (СНИМКИ). В материала един от пленените руснаци разказва, че опитал да се самоубие с граната – неуспешно, а украинците са му помогнали и са го лекували:

Russian serviceman is shocked by Russian men leaving the Kursk region. He asks them to come back and dig trenches for the boys who will be defending Kursk. pic.twitter.com/RMow7lOS8D — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 18, 2024

Курска област – актуално в момента

В традиционното си вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в Курска област Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) правят буферна (санитарна) зона, за да не може Русия да обстрелва лесно територията на Украйна. Това изказване е абсолютно огледално на думите на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, че руската армия ще прави санитарна зона в Курска област. Разликата досега между двете инициативи – украинците вече действат на 25-30 километра навътре в руска територия, докато в Харковска област руснаците, които тръгнаха напред на 10 май, 2024 година, стоят на 5 километра от границата.

По отношение на военните действия – Коренево, на север от Суджа, е във все по-тежко положение. Причината – ВСУ превзеха село Апанасовка, южно от Коренево и започват да застрашават самото Коренево с обкръжение. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" признава, че боеве има в покрайнините на Коренево, макар че в дневния си обзор за ставащото в Курска област бодро говори как фронтът се стабилизирал, но имало "доста големи сиви зони" (тоест места, където никой няма контроли текат боеве). The Wall Street Journal съобщава, че по негови данни украинците са хвърлили около 6000 войници в Курска област и на руснаците ще им трябват поне 20 000 души, за да се надяват на успешна контраофанзива:

The 501st batallion has captured Apanasovka, south of Korenevo. Yesterday, we reported attacks in the settlements and apparently things moved fast. More settlements are likely to be announced soon, such as Byakhovo and Vishnevka.



Novoivanovka and Kul’Baki are next. pic.twitter.com/bJ40OsFGel — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2024

Геолокализирани видеокадри от руска атака с дрон срещу украински танк подсказват, че ВСУ вече са в северната част на Мартиновка, район Суджа:

Украински профили в социалните мрежи споделят руско видео с хвалба как руснаците уцелили система за залпов огън М270 – системата била примамка, според украинците: Военната помощ от Германия и примирие с Русия: Топ новините от Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

This is one of the stories which leaves me laughing.



Russians tracked an Ukrainian M270, which fired a salvo of GMLRS. Then they lost eye contact and found a few kilometers from the firing position what they thought was the M270. It was, however, an inflatable decoy. Russians… pic.twitter.com/z174Sboqwk — (((Tendar))) (@Tendar) August 18, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Интензивността на боевете в самата Украйна не намалява и остава много висока – 145 бойни сблъсъка на 18 август тоест с 6 повече на дневна база съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещи си остават Покровското и Торецкото направление – 45 руски пехотни атаки и 24 руски пехотни атаки за последните 24 часа съответно. Превзети от руснаците са селцата Заветно и Новожелано. Украинският генщаб посочва, че руснаците струпват най-много сили при Новогродовка (Покровско направление) – градче с 14 000 души населени преди войната. Украинският вицепремиер Ирина Верещук вече призова цивилните, живеещи в Мирноград и Покровск да се евакуират – боевете са на съответно 6 и 13 километра от двата града (КАРТА), като опасността двете населени места да паднат не ноже да се пренебрегне: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Stormtrooper from the 228th MRR, 90th GTD, CMD claimed the capture of Zavetnoye and Novozhelannoyehttps://t.co/jpWUPXewTVhttps://t.co/fAA1p9QfWF pic.twitter.com/xVbFzxAEgA — imi (m) (@moklasen) August 18, 2024

Руската армия продължава да напредва метър по метър в Покровското и Торецкото направление – КАРТА от Deep State. За Торецк "Рибар" твърди, че почти цялото село Ню Йорк е под руски контрол, без северните покрайнини, докато Семьон Пегов направо вече е "превзел" Ню Йорк. Каналът добавя, че сега руската армия гледа да подсигури западния фланг на Торецк, за да може да постави града в състояние на оперативно обкръжение. Само че от украинска страна още вчера сутринта съобщиха за голяма руска атака с бронирана техника в района на Пивнично и Зализно ("Рибар" говори как Зализно е почти изцяло в руски ръце) - 12 танка и БТР-а, като 10 са унищожени по украински данни.

Интересно е и в най-северната част на фронта – украински телеграм канали твърдят, че руските ВВС десантчици, които се биеха при Вовчанск, Харковска област, вече се изтеглят към Курска област. За последното денонощие в Харковска област е имало само 3 руски пехотни атаки. Но в Купянското и Лиманското направление са извършени по 20 атаки и то на по-широк фронт – основната цел на руснаците там е да изтласкат украинската армия на запад от реките Оскол и Жребец. "Рибар" твърди, че по-голямата част от Макеевка (Лиманско направление) вече била в руски ръце, но украинските позиции отвъд река Жребец при селото си остават активни и обстрелът по руските сили от там продължава. В дневния анализ на ISW също има геолокализирани видеокадри на боеве, подсказващи руски напредък в Макеевка - има обаче и геолокализирани видеокадри, показващи, че украинците са си върнали позиции при Ивано-Даривка в съседното Северско направление:

В Кураховското направление пореден опит на руска бронирана колона да напредне е посрещнат безжалостно от украинците. Но има и недоволство от украинска страна - служещ в Националната гвардия на Украйна, която сега е военизирано звено, се оплаква, че няма кой да извози към фронта чакащи и готови мини, за да се правят минни полета.