Как Русия мами африканци да се бият в Украйна? (ВИДЕО)

Примамката на високите заплати е привлякла много африканци в Русия за работа, но след като пристигнат, Кремъл де факто решава какво включва тази работа. Трупат се нови и нови данни - Русия подвежда африкански граждани да идват в страната уж да работят и впоследствие ги принуждава да се бият в Украйна, пише The National Interest.

Руските сили третират тези наемници като "пушечно месо" за еднократна употреба, принуждавайки ги да изпълняват опасни задачи, като например носене на противопехотни мини, преди да ги изпратят на фронтални атаки с висока степен на жертви срещу украински позиции. Още: С фалшиви обяви за работа Русия подмамва все повече африканки за работа във военните си заводи

Наемници за еднократна употреба в Украйна

Многократно в социалните мрежи вече се появяват и циркулират кадри, показващи африкански наемници, биещи се за руската армия, носещи противопехотни мини на гърдите си и използвани от руските войски като "самоубийци" за разкриване и отслабване на украинските позиции.

В друго видео няколко африкански наемници чакат заповед за настъпление. Те пеят и танцуват, докато руски войник ги записва.

"Вижте колко много оръжия за еднократна употреба има тук", отбелязва руският войник. "Те дори пеят. Толкова са весели. Няма проблем. След като бъдат изпратени на щурм, ще пеят различна песен". Още: "Ще изпепелим Германия": Русия събира доста чужденци за пушечно месо (ВИДЕО)

За много млади африканци, търсещи възможности в чужбина, работата в продължение на няколко месеца в Русия може да промени живота им и този на семействата им. Привлекателността на финансовата печалба често е достатъчна, за да привлече хиляди хора да пътуват до Русия за по-добро бъдеще. Дори сред онези, които доброволно се съгласяват да се присъединят към руската армия, това обикновено се представя като позиция далеч от фронтовата линия, което уж освобождава руснаците да се бият в тези райони.

The Russian military is tying anti-Tank mines on African recruits and forcing them to run towards Ukrainian front lines. Yet there are thousands of Africans on this website that side openly with the Kremlin.



They tell this recruit: “You’re coal. Now you’ll run across the field.… pic.twitter.com/e7a0YfGCde — Anonymous (@YourAnonCentral) January 9, 2026

„Не се поколебах, мислех си, че предвид заплатата и другите предлагани придобивки, най-накрая мога да помогна на семейството си да се измъкне от бедността“, каза наскоро пред изследователи от Френския институт за международни отношения (IFRI) камерунски гражданин, който отишъл в Русия с надеждата за по-добро бъдеще, но се оказва воюващ в Украйна.

След като африканците започнат службата си, бързо разбират, че са били измамени. Вместо обещана служба в тила, те обикновено преминават през кратък курс на обучение, след което биват пращани на фронтовата линия.

Зависимостта на Русия от африкански наемници и други източници на бойна сила за провеждане на нейната „специална военна операция“ е резултат от цялостната стратегия на Кремъл в Украйна. Още: Хиляди африканци ще бъдат доведени в Русия в опит за справяне с огромния недостиг на работна ръка

Руската стратегия се нуждае от пушечно месо

Руските сили понасят изключително тежки загуби през цялата четиригодишна война. Според последните оценки на украинското висше командване, руските военни, паравоенните формирования и проруските сепаратистки сили са загубили над 1,2 милиона войници във войната досега - това са убити и ранени. А в НАТО са изчислили, че Кремъл вече губи между 20 000 и 25 000 убити войници всеки месец.

Стратегията на руското висше командване, основана на изтощение, разчита на изпращането на хиляди войници на гибел всеки ден. Руските военни не разполагат с комбинираните оръжия и маневрени бойни способности, необходими за пробив на украинската отбрана и постигане на оперативен успех на бойното поле. По подобен начин руските въздушно-космически сили не разполагат с необходимите възможности за постигане на въздушно превъзходство над бойното поле и пряка подкрепа на сухопътните сили на Москва.

В резултат на това руската армия разчита главно на пехотни атаки – често с подкрепата на артилерия и дронове-камикадзе – за да напредва.

Стратегията не е без своите достойнства. През последните две години руските сили напреднаха по линията на съприкосновение, макар и бавно. Руските части превзеха няколко важни украински градски центъра (Бахмут, Авдеевка, Угледар, Курахово, Селидово), принуждавайки украинските военни да отстъпват.

Въпреки тези постижение, стратегията на Русия за изтощение не печели войната толкова бързо, колкото би искал Кремъл. И тъй като войната се проточва и Русия установява, че не печели "голямата награда", тя полага все по-големи усилия, за да замести военните си жертви чрез нетрадиционни средства.

Автор: Ставрос Атламазоглу за National Interest

Превод: Ганчо Каменарски