ЕС да гласува без пълно единодушие? Наш евродепутат от най-голямата група разкри нагласите (ВИДЕО)

Европейският съюз не е достатъчно бърз във вземането на важни решения, свързани най-вече с външната политика и отбраната, призна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев в онлайн дискусия на тема „Каква е ролят​а на ЕС в световната политика“, организирана от Бюрото на ЕП. На въпрос на Actualno.com какви са нагласите в ЕС за промяна в процеса на вземане на решения - от пълно единодушие към вот с квалифицирано мнозинство, за да не може отделни страни да блокират ключови решения за блока - той отвърна, че темата е "емоционална" и "чувствителна".

Андрей Ковачев иска външнополитическите теми да се гласуват с квалифицирано мнозинство

"Ние сме суверенни държави, които са решили доброволно да бъдат заедно в ЕС, за да имат по-голяма конкурентоспособност и повече просперитет на гражданите и бизнеса, но да можем и по-добре да се отбраняваме. За да се случи това, трябва да сме по-бързи и по-ефективни. Затова не трябва да зависим от определени столици като Будапеща", даде пример Ковачев с Унгария на премиера Виктор Орбан и как тя е пречка за множество решения на ЕС, включително за членството на Украйна и помощта на блока за Киев: Орбан "танцува" предизборно: Одобри диктатурата и заплаши с война, ако Украйна влезе в ЕС (ВИДЕО).

По думите на евродепутата - не трябва да бъдем "заложници" на Орбан, на словашкия премиер Роберт Фицо или на някоя друга държава в ЕС. "Затова много от моите колеги, включително и аз, смятаме, че по определени теми като санкционния режим на ЕС трябва да вървим към квалифицирано мнозинство. По отношение на външнополитически теми, където да дадем глас за Близкия изток, за Украйна, за Тайван, за Африка, трябва да вървим към квалифицирано мнозинство", подчерта Андрей Ковачев, който е член на Комисията по външни работи в ЕП.

Той посочи, че разширяването на ЕС не е външна политика. "Това е най-вътрешната политика – с кого ти искаш да живееш в една стая. Затова там трябва да остане и ще остане единодушието. Всяка държава трябва да каже своето мнение при какви условия иска да живее с държави, желаещи да влязат в нашия европейски дом", каза евродепутатът.

Темата за квалифицираното мнозинство набира скорост в ЕС

В края на януари върховният дипломат на Европейския съюз Кая Калас призова за промяна в процеса на вземане на решения в ЕС по въпросите на външната политика и сигурността, за които тя отговаря. Става въпрос за промяна от гласуване с пълно единодушие от 27-те страни членки към вот с квалифицирано мнозинство. Единодушието забавя действията и позволява на отделни страни да използват ветото като средство за преговори, аргументира се бившият премиер на Естония.

"Европа може да бъде бавна. Единодушието означава, че невинаги можем да действаме с необходимата бързина. Разбира се, има политически различия между държавите членки. Това е напълно естествено. Но единодушието се използва от някои и като средство за преговори и не може ветото на една страна да определя политиката на другите. Трябва да сме в състояние да спечелим битката тази вечер и да сме готови утре", заяви тогава Кая Калас.

