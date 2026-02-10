Германия поръчва дронове камикадзе за над 500 млн. евро

Германското правителство планира да закупи щурмови дронове на стойност 536 млн. евро от германските стартъпи „Хелзинк“ и „Щарк дифенс“. Договорите за дронове камикадзе, които кръжат над зоната за удар, преди да атакуват, са част от по-голяма сделка на стойност 4,3 млрд. евро.

Очаква се бюджетната комисия на долната камара на парламента да подкрепи с голямо мнозинство договорите, пише сп. „Шпигел“, цитирани от Ройтерс. Предвижда се първоначално дроновете да бъдат предоставени на германската 45-та танкова бригада, разположена в Литва.

Съгласно документите договорите с двете компании са със срок от седем години.

Първата партида дронове е планирано да бъде доставена в началото на 2027 г., отбелязва БТА.

