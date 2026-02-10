"Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно дете заговори за "манипулация на най-високо държавно ниво"

Спелеологът Яни Макулев, баща на загиналия 15-годишен Александър, заяви, че разследването на случая "Петрохан" е било манипулирано "на най-високо държавно ниво".

В публикация във Facebook Макулев обяви, че започва да споделя материали, които според него подкрепят това твърдение. Той отправи и апел към всички, които смятат, че институциите не представят пълната и реална картина на случилото се, да разпространяват информацията, за да може "възможно най-много хора да започнат да задават неудобни въпроси и най-сетне да получим отговори".

До момента Яни Макулев е публикувал интервю на NOVA с Ралица Асенова - майка на другото момче, чието тяло беше открито в неделя в кемпер край връх Околчица. Освен това той е споделил и други публикации, в които се поставя под съмнение информацията, изнесена от МВР и прокуратурата през предходния ден. В тях се изразяват съмнения относно автентичността на показаните от властите записи, като се твърди, че те са били манипулирани. Още: Прокуратурата за "Околчица": Вероятно две убийства и едно самоубийство

В същото време майката на 22-годишния Николай също изрази категорично несъгласие с официалната версия на МВР. По думите й шестимата загинали не са се самоубили.