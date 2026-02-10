Войната в Украйна:

Глобалният хит "The Floor" дебютира в българския ефир с грандиозна финална награда

Началото на играта, превърнала се в глобална сензация с доказан успех в над 20 държави "Тhe Floor", ще бъде поставено с два епизода на 21 февруари и 22 февруари в 20:00 ч. по NOVA. Водещият и един от най-успешните български актьори в международен план – Юлиан Костов, ще посрещне 100 колоритни участници от цяла България за епична битка, в която знанието е оръжие, а стратегията – ключ към оцеляването напред в играта.

Снимка: The Floor: Превземи играта/Facebook

Концепцията на предаването е уникална: претендентите за победа се изправят един срещу друг в зрелищни дуели по различни теми върху гигантски интерактивен LED под, разделен на 100 полета. Крайната цел е да завладеят всички територии и да елиминират съперниците си в директни двубои, демонстрирайки впечатляващ спектър от познания. Последният оцелял участник ще завладее огромното поле и голямата награда от 30 000 евро. В края на всеки епизод бонус дуел пък ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента.

За да гарантира безкомпромисното качество на играта, българската версия на "The Floor" е реализирана в оригиналното студио на предаването в Нидерландия – в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в цяла Европа. Там българските участници стъпват на същата арена, където са реализирани някои от най-успешните световни версии на формата. Резултатът е грандиозен декор, стотици камери и напрежение, което зрителите ще усещат през цялото време.

Хладнокръвие, богата обща култура, остър ум, бързи реакции и стратегическо мислене. Кое от тези оръжия ще се окаже най-мощно за участниците по пътя към победата? 

