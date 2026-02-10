Европарламентът одобри защитни клаузи за селското стопанство по сделката с Меркосур

Европейският парламент подкрепи допълнителни предпазни мерки за предотвратяване на вредите за европейския селскостопански сектор след либерализацията на търговията с държавите от Меркосур. Новият регламент, вече неофициално договорен с държавите членки на ЕС, беше приет от ЕП на 10 февруари с 483 гласа „за“, 102 „против“ и 67 „въздържал се“. В него се посочва как ЕС би могъл временно да преустанови тарифните преференции, предвидени в търговското споразумение относно вноса на селскостопански продукти от държавите от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, ако рязкото увеличение на този внос навреди на производителите от ЕС.

Правилата

Съгласно новите правила Европейската комисия ще започне разследване на необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти, включително домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар, се увеличи с 5% средно за три години (под предложените от Комисията 10% годишно) и ако в същото време вносните цени са с 5% по-ниски от съответната цена на вътрешния пазар.

Разследване може да бъде поискано също от държава членка, от физическо или юридическо лице, представляващо отрасъла, или от сдружение, действащо от името на отрасъла, в случай на опасност от сериозна вреда за съответния отрасъл.

Най-малко веднъж на всеки шест месеца ЕК ще трябва да представя на Европарламента доклад за оценка на въздействието на вноса на чувствителни продукти.

Аргументите

Постоянният докладчик за Меркосур в ЕП Габриел Мато (ЕНП, Испания) заяви, че предпазните мерки ще гарантират, че споразумението между ЕС и Меркосур е придружено от "балансиран и надежден механизъм за защита на нашия селскостопански сектор".

"Те засилват наблюдението на пазара, въвеждат ясни и обективни критерии за откриване на смущения и дават възможност за по-бързи действия за чувствителни продукти, когато има признаци за вреда. Те ще осигурят на земеделските стопани стабилност и предвидимост, като същевременно запазят цялостния баланс на споразумението", посочи той, цитиран от пресцентъра на ЕП.

Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Андрей Ковачев заяви по време на онлайн дискусия на 10 февруари, организирана от Бюрото на ЕП, че в споразумението с Меркосур има "много сериозни защитни клаузи – никакъв компромис с качествата на стоките и услугите". Няма да бъде допускан никакъв дъмпинг, посочи той. Отбеляза, че на всеки 6 месеца ще се прави мониторинг на пазара и ако вносът скача с повече от 5% средно за три години, ще има мерки за корекция.

"Споразумението е абсолютно адекватно и не би трябвало нашите производители да се притесняват за това", допълни Ковачев.

Снимка: iStock

Сделката с Меркосур отключи протести на фермери пред Европейския парламент и твърдения, че некачествени стоки от Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай ще залеят Европа. Български фермери също се включиха в демонстрациите. Имаше и опит за сваляне на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с вот на недоверие, но той бе неуспешен.

България печели, твърди ЕК

Според Европейската комисия се очаква България да извлече икономически ползи от търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което създава най-голямата зона за свободна търговия в света. Сделката ще улесни достъпа на българските компании до южноамериканските пазари, като особено ще облагодетелства малките предприятия, промишлените производители и износителите на селскостопански продукти, посочват от ЕК.

Споразумението ще премахне митата върху 91% от продуктите, ще подкрепи износ на стойност стотици милиони евро, ще защити ключови български географски указания и ще запази стандартите на ЕС за безопасност и устойчивост на храните, като същевременно включва предпазни мерки за земеделските производители.

Освен търговията със стоки, то отваря възможности в областта на услугите и цифровата търговия и е резултат от преговори, започнати през 1999 г., уточняват от ЕК.

Следващи стъпки

След като бъде официално приет от Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще започне да се прилага след влизането в сила на Временното търговско споразумение с Меркосур.

Двустранните предпазни клаузи трябва да бъдат част както от Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур, така и от Временното търговско споразумение между ЕС и Меркосур. Тези две споразумения все още трябва да бъдат ратифицирани от Европейския парламент.

ЕП поиска становището на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта на споразуменията с Договорите на ЕС. Междувременно Европарламентът не може да ратифицира споразуменията, но Европейската комисия може да избере временното прилагане на сделката, след като поне една държава от Меркосур завърши ратифицирането му.

