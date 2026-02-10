Проучване: Жените в Германия рядко подават сигнал за сексуално насилие

Официалните полицейски данни за сексуални посегателства срещу жени в Германия отразяват само малка част от действителния брой случаи, предаде ДПА, като се позова на изследване, поръчано от правителството и публикувано днес. Макар вероятността жените да станат жертви на сексуално насилие в сравнение с мъжете да е значително по-голяма, те съобщават за това много по-рядко от мъжете жертви, показват данните.

Общо 15 479 души на възраст между 16 и 85 години са били анкетирани между юли 2023 г. и януари 2025 г. в рамките на представителното изследване за сигурността в ежедневието.

То има за цел да помогне за изясняване на реалния мащаб на престъпността, включително престъпления, които не се съобщават на полицията поради срам или недоверие и поради това не фигурират в официалната криминална статистика.

Около 1,5% от жените и 0,2% от мъжете са станали жертви на изнасилване или други сексуални действия без съгласие през последните пет години, установява изследването. Въпреки това само 3% от засегнатите жени са заявили, че са подали сигнал в полицията, в сравнение с 14,5% от мъжете.

Изследователите обаче отбелязват, че процентът на докладване при мъжете е подложен на неточности при измерването поради ниския брой случаи.

Проучването също така установява, че значителен дял от сексуалните престъпления срещу мъже са извършени от мъже. 98,2% от извършителите на сексуални посегателства срещу жени са мъже, а 33,7% от сексуалните посегателства срещу мъже също са извършени от мъже.

