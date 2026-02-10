Лайфстайл:

Проучване: Жените в Германия рядко подават сигнал за сексуално насилие

10 февруари 2026, 14:58 часа 283 прочитания 0 коментара
Проучване: Жените в Германия рядко подават сигнал за сексуално насилие

Официалните полицейски данни за сексуални посегателства срещу жени в Германия отразяват само малка част от действителния брой случаи, предаде ДПА, като се позова на изследване, поръчано от правителството и публикувано днес. Макар вероятността жените да станат жертви на сексуално насилие в сравнение с мъжете да е значително по-голяма, те съобщават за това много по-рядко от мъжете жертви, показват данните. 

Общо 15 479 души на възраст между 16 и 85 години са били анкетирани между юли 2023 г. и януари 2025 г. в рамките на представителното изследване за сигурността в ежедневието.  

То има за цел да помогне за изясняване на реалния мащаб на престъпността, включително престъпления, които не се съобщават на полицията поради срам или недоверие и поради това не фигурират в официалната криминална статистика.

Още: Германия поръчва дронове камикадзе за над 500 млн. евро

Около 1,5% от жените и 0,2% от мъжете са станали жертви на изнасилване или други сексуални действия без съгласие през последните пет години, установява изследването. Въпреки това само 3% от засегнатите жени са заявили, че са подали сигнал в полицията, в сравнение с 14,5% от мъжете.

Изследователите обаче отбелязват, че процентът на докладване при мъжете е подложен на неточности при измерването поради ниския брой случаи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проучването също така установява, че значителен дял от сексуалните престъпления срещу мъже са извършени от мъже. 98,2% от извършителите на сексуални посегателства срещу жени са мъже, а 33,7% от сексуалните посегателства срещу мъже също са извършени от мъже.

Все повече германци се страхуват от САЩ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия сексуални посегателства изнасилвания
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес