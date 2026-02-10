Престижно! Любима българска гимнастичка стана президент в Световната гимнастика

За първи път начело на Комисията на атлетите към Световната федерация по гимнастика застава българка. Това е Невяна Владинова, която беше избрана единодушно за президент на Комисията на атлетите на 9 февруари и вече е част от Изпълнителния комитета на световната централа. Изборът се състоя в Лозана, Швейцария. Родната ни федерация по художествена гимастика се похвали с новината в социалните мрежи.

Невяна Владинова оглавява Комисията на атлетите към Световната федерация по гимнастика

"Това е исторически момент, както за Невяна, така и за българската художествена гимнастика. От името на всички активни и бивши състезатели по света, тя ще защитава интересите на атлетите, ще работи за развитието на гимнастиката и ще участва в най-важните стратегически решения за бъдещето на спорта. Изборът на Невяна Владинова за президент е признание не само за нейната успешна спортна кариера, но и за лидерството, професионализма и уважението, което тя изгради в световната гимнастическа общност. България отново има силно присъствие там, където се вземат решенията. Гласът на нашите гимнастички вече се чува още по-силно на световната сцена."

След като приключи своята активна спортна кариера през 2020 година, Невяна Владинова беше избрана за вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика. Зад гърба си има сребро от Отборното световно първенство в София през 2018 г. и бронз от Шампионата на планетата с топка през 2017 г. в Пезаро.

