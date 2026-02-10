Войната в Украйна:

Двойно и отгоре: Парите за охрана на руските губернатори преди войната с Украйна и след това

10 февруари 2026, 14:56 часа 272 прочитания 0 коментара
Регионалните власти в Русия са увеличили разходите за лична сигурност на губернаторите от началото на пълномащабната война с Украйна и то двойно. С други думи - двойно повече пари за охрана на губернаторите - това сочи анализ на агенция "Тендерплан", цитиран от известното руско медийно издание "Ведомости".

Разходите са се увеличили от 59,7 милиона рубли през 2021 г. до 112,4 милиона през 2025 година. Но всъщност 2025 година не е рекордна - през 2023 година са похарчени повече пари за охрана на руските губернатори. Колко точно - почти 120 млн. рубли, подписани са 16 договора за охрана. За сравнение - в същото време броят на обществените поръчки по "темата" и през 2022 година се е увеличил спрямо 2021 година: 8 търга през 2021 година, 13 търга през 2022 година и похарчени 91,6 млн. рубли. През 2025 година регионите са сключени 14 договора. През 2024 година за охрана на губернаторите са похарчени 104,5 млн. рубли. 

В повечето случаи сигурността на губернаторите се осигурява от извънведомствената служба за сигурност "Росгвардия", която е упълномощена да използва оръжие. В други случаи губернаторите могат да наемат телохранители от частни охранителни компании или отделни лицензирани специалисти. Услугите на бодигард са особено търсени в пограничните с Украйна райони, където нивото на заплаха е по-високо.

Източник: "Ведомости"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
