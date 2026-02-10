Заради случая "Петрохан": Прокуратурата се захваща с бившия екоминистър Борислав Сандов?

"С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица". Това е последният параграф в официално съобщение на прокуратурата, касаещо аутопсията на тримата намерени застреляни при връх Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Още: Лудницата "Петрохан": Лична карта в ефир на майка на загинал, Румен Радев и Слави Трифонов - примери за недопустимото

Кои точно длъжностни лица ще бъдат проверявани не е ясно - уточнение няма. До момента единственото длъжностно лице, което влезе на фокус по случая, е бившият екоминистър Борислав Сандов. Причината - той подписва меморандум за сътрудничество с НАКЗТ. И самият Сандов, и доста други хора казват, че няма правнообвързващи последствия от този документи - Още: "Гнусна атака": Василев обвини ДАНС и прокуратурата в проспиване на трагедията "Петрохан"

Предшественикът на Сандов - Асен Личев, обърна внимание на меморандума от друга гледна точка, заради проверка на Инспектората на МОСВ. В нея се казва, че меморандумът е подписан без контрол за законосъобразност и целесъобразност и не е спазен редът за сключване на договори по Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите в съответствие с Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в МОСВ. Само че в проверката се казва и, че не са установени нарушения от РИОСВ на НАКЗТ на режимите и забраните, регламентирани с обявяването на защитени зони от мрежата "Натура 2000" - защото хижа "Петрохан", която Калушев е придобил от бащата на Искра Фидосова, се намира в такава защитена природна зона - ОЩЕ: Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

Източник: Прокуратура на Република България