Разкриха 5-степенен план за бързо членство на Украйна в ЕС, в центъра е Орбан

Европейският съюз разработва план, който може да предостави на Украйна частично членство още преди приключването на всички реформи и преди пълното присъединяване на Киев към блока. Инициативата е в начален етап, но Брюксел вече обсъжда пет ключови стъпки за реализиране на този сценарий, съобщава Politico. Въз основа на предварителната работа, Украйна може постепенно да придобие правата и задълженията на членството, докато все още изпълнява критериите за присъединяване. Планът е това да стане през 2027 г.

В Брюксел тази концепция неофициално се нарича „обратно разширяване“, защото касае включването на страната в институциите на ЕС в началото на процеса на реформи, а не след неговото приключване. ЕС подчертава, че планът не опростява изискванията за реформи, а има за цел да бъде политически сигнал за подкрепа на Киев и други страни кандидатки, чийто напредък е затруднен от война или политически спорове в рамките на блока.

В същото време основната пречка за напредъка на инициативата остава позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, който се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС. Европейските държави обмислят различни варианти за преодоляване на блокадата - от изчакване на резултатите от унгарските избори напролет до възможното използване на механизми за политически натиск в рамките на ЕС: Орбан "танцува" предизборно: Одобри диктатурата и заплаши с война, ако Украйна влезе в ЕС (ВИДЕО).

Стъпка 1: Подготовка на Украйна за преговори

ЕС вече предоставя на Украйна неофициални препоръки относно преговорните групи - правни стъпки по пътя към членството, така че Киев да може да напредва по-бързо в процеса на интеграция.

Блокът вече е предоставил на Украйна подробна информация за три от шестте преговорни групи. На неофициална среща на министрите на европейските въпроси в Кипър през март ЕС иска да предостави на украинската делегация подробна информация и за останалите групи, за да може да започне работа и по тях.

В същото време Брюксел подчертава, че няма да има отстъпки от изискванията за реформи. Напротив, въпреки войната, подпалена от Русия, Украйна ускорява усилията си по тази линия. Според неназован служител на ЕС няма да има съкращения в реформите.

Снимка: president.gov.ua

Стъпка 2: Въвеждане на "олекотено членство"

ЕС обмисля модел на т.нар. обратно разширяване, при който дадена страна се присъединява към институциите на блока на ранен етап и постепенно придобива правата и задълженията на членството.

"Така че ще има преосмисляне на начина, по който извършваме присъединяването, въз основа на много по-различната ситуация, в която се намираме сега, в сравнение с момента, в който Комисията установи критериите за присъединяване“, казва служител на ЕС, запознат с дискусията.

В същото време тази идея има свои противници в ЕС. По-специално, Германия е против идеята за създаване на няколко нива на членство в блока. Има опасения, че на страните, които се присъединят към ЕС, без да са готови за това, ще бъдат обещани неща, които Брюксел няма да може да изпълни.

Стъпка 3: Решаване на въпроса с позицията на Унгария

Едно от основните препятствия остава съпротивата на унгарския премиер Виктор Орбан. Според Politico никой от официалните лица, с които изданието е разговаряло, не вярва, че той ще промени мнението си за Украйна след изборите.

Дали обаче ще спечели, или ще загуби парламентарния вот - именно това ще определи следващите стъпки на ЕС по отношение на присъединяването на Украйна.

Стъпка 4: Жокерът "Тръмп"

Ако Орбан спечели изборите, ЕС може да предприеме няколко стъпки. Макар позицията му да изглежда непоклатима, американският президент Доналд Тръмп все още може да окаже влияние върху него.

По-конкретно, 20-точковият мирен план на САЩ за мирно споразумение в Украйна предвижда присъединяването на Киев към ЕС до 2027 г. Ето защо има надежда, че Тръмп ще се обади на Будапеща, за да постигне споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски вече загатна за това. Съгласно мирното предложение, САЩ „поемат задължението да гарантират, че никой няма да блокира“ елементи от споразумението, каза той. „Обсъждаме дали Съединените американски щати ще работят политически с някои европейски организации, за да не блокират споразумението".

Стъпка 5: Крайни механизми на ЕС спрямо Унгария

Ако обаче всички политически споразумения се провалят, ЕС обмисля възможността да приложи процедури, които биха могли да ограничат правото на отделни страни да блокират решенията за разширяването на блока. А именно - да лиши Унгария от правото ѝ на глас.

Дори ако Тръмп не успее да повлияе на Орбан, ЕС обмисля възможността да върне на масата за преговори член 7 от Договора за ЕС срещу Будапеща. Този член се прилага в случаи, когато се счита, че дадена страна е изложена на риск от нарушаване на основните ценности на блока. Член 7 е най-сериозната политическа санкция, която ЕС може да наложи, тъй като спира правата на членката, включително правото да приема нови страни в ЕС.

Снимка: president.gov.ua

Politico отбелязва, че ЕС понастоящем не възнамерява да предприеме такава стъпка, като счита, че това би било в полза на Орбан преди изборите през април. Въпреки това се правят оценки за използването на този инструмент, ако настоящият унгарски премиер бъде преизбран на поста и продължи да пречи на вземането на решения в ЕС.

Присъединяването на Украйна към ЕС

През декември 2025 г. се появи информация, че ако бъде сключено мирно споразумение и войната приключи, Украйна може да се присъедини към Европейския съюз до 1 януари 2027 г. В 20-точковия мирен план на САЩ пише, че Украйна ще стане член на Европейския съюз в "конкретен, определен момент", а също така ще получи "краткосрочен привилегирован достъп до европейския пазар". По думи на Зеленски от декември - дискусията е двустранна, между САЩ и Украйна, без европейско потвърждение. В същото време президентът подчерта, че Украйна иска конкретна дата за присъединяване към ЕС, тъй като това е една от гаранциите за сигурността на Киев.

Украйна също отбеляза, че датата 2027 г. фигурира в един от мирните планове на САЩ, въпреки че съответната разпоредба се преразглежда поради възраженията на някои държави членки на ЕС.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че присъединяването на Украйна към ЕС на 1 януари 2027 г. е малко вероятно, тъй като страните кандидатки трябва да отговарят на копенхагенските критерии (набор от условия за присъединяване), което обикновено отнема няколко години.

