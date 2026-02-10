Прокуратурата за "Околчица": Вероятно две убийства и едно самоубийство

Вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. До този извод е стигнала прокуратурата след аутопсията на телата на Ивайло Калушев и двамата младежи, които бяха намерени на 8 февруари 2026 г. в подножието на връх Околчица. Тяхната смърт беше предшествена от тази на други три лица от непреватилествената рейнджърска организация - „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), които бяха открити край хижа "Петрохан".

В публичното пространство дни наред се ширеха различни версии за смъртта на първите трима, но след втората серия трупове - органите на реда представиха своята основна версия за случаите. Според тях изглежда няма външна намеса в случая. Те обявиха, че ще проверят дали става дума за самоубийства или убийства и последвали самоубийства. ОЩЕ: "Петрохан": Разследващите показаха записи, обявиха основната версия и хронологията (ВИДЕО)

Оръжията са били законно притежавани

Както стана ясно и вчера на пресконференцията на МВР и прокуратурата - оръжията, които са открити са били законно притежавани.

В допълнение към тази информация днес прокуратурата предостави справка от МВР за оръжията, според която на името на Ивайло К. на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

На името на Ивайло И. на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

На името на Николай З. на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло К.

Снимка: БГНЕС

Съмненията за секта и педофилия: Огледите и експертизи

И днес, 10 февруари 2026 г., огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават.

При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики", казват от прокуратурата.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в това число на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР. ОЩЕ: Педофилия или семеен конфликт? BG Elves публикува прословутия сигнал по случая "Петрохан"

Ще бъдат ли разпитвани политици?

"С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица", казва прокуратурата.

Именно Софийска градска прокуратура е компетентна, когато става въпрос за нарушения или тежки престъпления по високите етажи на властта.

Припомняме, че вчера бяха повдигнати въпроси на пресконференцията дали ще бъдат разпитвани политици, които са познавали членовете на организацията, както и такива, които са я спонсорирали. ОЩЕ: Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не вярвам, че биха извършили злодеяние