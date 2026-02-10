Любопитно:

Два български филма влизат в Международния конкурс на 30-ия София Филм Фест

10 февруари 2026, 14:35 часа 149 прочитания 0 коментара
Два български филма влизат в Международния конкурс на 30-ия София Филм Фест

Международният конкурс за първи и втори филми на София Филм Фест се провежда за 24-та година, а неговото жури ще има ангажимента да връчи Голямата награда "София град на киното", осигурена от Столична община, съобщават организаторите.

Дебютният филм на Ралица Петрова "Безбог" се превърна в явление с успеха си в Локарно и наградата "Златен леопард", спечелвайки впоследствие и голямата награда за най-добър филм на София Филм Фест. Нейният следващ проект "Лъст" бе очакван с нетърпение и ще има своята световна премиера на един от най-авторитетните фестивали в света – Берлинале, в секцията "Форум". Историята проследява Лилиан, която работи като психолог в американски затвор, а след смъртта на непознатия си баща е принудена да се завърне в родния си град в България.

Още: Дейвид Макензи ще получи Специалната награда на 30-ия София Филм Фест

Преминавайки през неуредени дългове, институционална инерция и тяло в разпад, заседнало в бюрократичен вакуум, филмът проследява сближаването с траура, тялото и крехката граница между власт и подчинение. "Лъст" се вглежда в празнотата, оставена от отсъстващите бащи, и в тежестта, с която дъщерите продължават да живеят. Филмът е психодрама, която се движи между мистерията, въображаемото и призрачното — не за да разреши липсата, а за да проследи как тя разклаща контрола и понякога отваря пролука," споделя Ралица Петрова.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Кадър от филма "Лъст", източник: Aporia Filmworks/Screening Emotions

Ролите са разпределени между Снежанка Михайлова, Никола Мутафов, Михаил Милчев, Алексис Атмаджов; оператор е Юлиан Атанасов. Филмът е продуциран от неговата сценаристка и режисьорка за Aporia Filmworks (България), в сътрудничество с Поли Ангелова и Николай Тодоров за Screening Emotions (България), с подкрепата на ИА "НФЦ". Копродуценти са датската компания Snowglobe и шведската компания Silver Films, с подкрепата на Danish Film Institute, Film I Vast и Eurimages.

Още: 90 години от рождението на Вацлав Хавел: 30-ият София Филм Фест със специална панорама

Кадър от филма "Жени извън употреба", източник: Аурис Филм/Бъф Пикчърс

"Жени извън употреба" е втори пълнометражен игрален филм на Александър Косев, когото зрителите познават като режисьор на успешния и обичан от публиката филм "Петя на моята Петя", гледан от над 100 000 зрители в българските киносалони. В сюжета на новата творба, която е по сценарий на Нели Димитрова, се преплитат историите на четири жени, всяка от които е в различен етап от живота си. И макар проблемите им да са от съвсем различно естество, и четирите не могат да се отърват от натрапчивото усещане, че безсмислието около тях е все по-завладяващо.

Още: "Отражения № 3" на Кристиан Пецолд пристига в София от "Петнайсетдневката на режисьорите" в Кан

В конфликт с възрастта, женствеността, любовта и болката, те желаят промяна – крайна, болезнена, и безусловно живителна. Техните емоции са предадени на екрана с участието на актьорите Силвия Лулчева, Албена Павлова, Елена Атанасова, Александра Костова, Владимир Пенев, Юлиан Вергов и др. Оператор на филма е Михаил Янакиев, музиката е на Георги Стрезов, продуцент е Николай Урумов (Аурис Филм / Бъф Пикчърс).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
София Филм Фест Българско кино фестивали
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес