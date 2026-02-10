Правителството призна, че подписът на Желязков пред Тръмп за Съвета за мир не значи нищо

Кабинетът "Желязков" публикува решението си за присъединяване към Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Припомняме, че България и Унгария бяха единствените страни от Европейския съюз, които се включиха в организацията на Тръмп, наречена ООН-2. Това стана въпреки "сериозните съмнения" и резерви, които ЕС има относно спорната организация.

Преди няколко дни пък евродепутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" разкри информация, че "Специални проблеми" между България и САЩ принудили Желязков да подпише

От публикуваното решение и мотивите към него става ясно, че подписът на премиера Росен Желязков се разглежда само като "политическа заявка" и нищо повече. В мотивите се припомня, че според Конституцията, решението подлежи на ратификация от Народното събрание и се допълва, че именно затова то не поражда правно действие до нейното гласуване. "Подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на „Съвета за мир“ върху територията на България, без изричното ѝ съгласие и без спазване на вътрешните ѝ конституционни процедури", пише още в мотивите.

Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът на Съвета за мир няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките му единствено с право на съвещателен глас. Още: Песков се оплаква: САЩ не ни отговаря, а даваме 1 млрд. долара за Съвета за мир

"С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на "Съвета за мир", като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност", категорични са от кабинета.

"С пълен консенсус"

От разпространената от Министерски съвет информация става ясно още, че решението има ясно изразен политически характер и е било прието с пълен консенсус от членовете на кабинета "Желязков" на присъствено заседание.

Днес решението на кабинета е публикувано, а от бележките към него се разбира, че грифът секретно е премахнат "поради отпадане на основанията за защита".