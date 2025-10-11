Различни цивилизации: Докато Западът представя по-съвършен хуманоиден робот, Путин се хвали с ново оръжие

Докато руският диктатор Владимир Путин тези дни се похвали, че Русия може скоро да обяви нови оръжия, твърдейки, че тестовете им протичали успешно, калифорнийският стартъп Figure Robotics представи подобрения си хуманоиден робот Figure 03, който може да помага в домакинството значително по-добре от предишния модел. Двете събития за пореден път показаха нагледно колосалната разлика - с какво може да се похвали Русия, чиито "постижения" са предимно, ако не и изцяло, във военната сфера, към която изключително е ориентирана икономиката й, и същевременно върху какво са фокусирани много компании на Запад, резултатите от дейността на които могат да са полезни за обществото и индустрията в съвършено различен план.

Хуманоидният робот Figure 03 е усъвършенстван откъм функции - в домакинството той може да чисти, пере, мие съдове, сервира храна и т.н. Новото, в сравнение с предишните две версии, са преработените му ръце с тактилни сензори, които позволяват на върховете на пръстите му да улавят дори най-слабото съпротивление и съответно да реагират, когато даден предмет е хлъзгав или чуплив. Благодарение на това, роботът, задвижван от изкуствен интелект, има по-добър контрол на захвата. Върховете на пръстите му са по-меки и се адаптират към формата на предметите, а сензорите му помагат да борави с крехки, с неправилна форма или движещи се предмети.

Всъщност сензорите му могат да откриват налягане от едва 3 грама, което е еквивалентно на теглото на един кламер, поставен върху върха на пръста му.

Освен това усъвършенстваният робот има камера в дланта на всяка ръка, което му позволява да регулира движенията си - например, в тесни пространства или когато бръкне в шкаф, когато основните му камери са блокирани, за да види какво има вътре. Новите камери, с които е снабден, заснемат изображенията с по-бърза скорост, по-широк обхват и с по-добро фокусиране, така че да може ясно да вижда обекти на различни разстояния.

От Figure Robotics посочват, че новият модел ще намери приложение и в производството. Всъщност миналата година BMW обяви партньорство с компанията за тестване и потенциално внедряване на хуманоидни роботи в производствените си съоръжения.

Figure 03 is an advanced humanoid robot featuring intelligent vision, tactile sensors, and safe, human-like movement. pic.twitter.com/wKTf3MlEdT — Interesting Engineering (@IntEngineering) October 9, 2025