Как Украйна свали най-скъпия руски радиолокационен самолет: Има поне 2 начина

Припомняме, че информацията за свалените самолети се появи снощи, а украинските ВВС и главнокомандващият украинската армия генерал Валерий Залужни вече потвърдиха. Експертният коментар дава отговор на въпроса как Украйна може да свали руски самолет чак над Азовско море: Залужни потвърди свалянето на руския А-50, Песков нямал информация

Първият вариант според Мусиенко - симулирана със система за електронно и радиозаглушаване масирана украинска ракетна атака и атака с дронове. Според Мусиенко, това е напълно възможно предвид информацията от 13 януари как поне половината изстреляни тогава от Русия ракети и дронове срещу Украйна са били "приземени" именно с радиоелектронно заглушаване: Сутрешна атака: Украйна отрази много руски ракети със заглушаване (ВИДЕО)

В този вариант, ако Украйна е симулирала атака, руската ПВО може да е била заблудена от появяващи се множество обекти на радара и да е почнала да ги сваля. Така тя може да е поразила собствените си самолети.

