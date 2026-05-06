Галатасарай се опитва да прибере на безценица играч, за когото Байерн плати милиони

Турският гранд Галатасарай планира да направи стъпка за постоянното привличане на защитника Саша Боей, който в момента е отдаден под наем от Байерн Мюнхен. 25-годишният французин се подвизава като преотстъпен в истанбулския тим и е част от плановете им за подсилване на отбраната.

Провалът на Саша Боей в Байерн дава златен шанс на Галатасарай да си го върне изгодно

В договора между двата клуба е заложена откупна клауза на стойност около 15 милиона евро. Ръководството на "Джим Бом" обаче не е склонно да плати пълната сума и търси вариант за нейното намаляване, за да задържи футболиста за постоянно.

Като алтернативен сценарий в Галатасарай се обсъжда и възможността Боей да остане под наем още един сезон в Истанбул, ако не се постигне споразумение за постоянен трансфер.

Интересна подробност е, че Байерн Мюнхен го привлече именно от Галатасарай, но защитникът не успя да се утвърди в състава на Венсан Компани. Въпреки това германският клуб държи правата му, като договорът му с тях е валиден до лятото на 2028 година.

