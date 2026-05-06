Не им пука от санкциите на САЩ: Китай помага с дроновете на Русия и Иран

Китай все още доставя на Иран и Русия компоненти за дронове въпреки санкциите на САЩ. Малки китайски компании открито изнасят компоненти с двойна употреба, които спокойно могат да се използват за производство на военни безпилотни системи – включително двигатели, батерии, оптични кабели и чипове – за Иран и Русия, често в нарушение на санкциите на САЩ, пише The Wall Street Journal.

Авторитетната американска медия дава и конкретен пример с конкретна китайска компания - Xiamen Victory Technology. Според материала на The Wall Street Journal, тя дори предлага на пазара двигатели за дронове L550, проектирани в Германия. Те са своеобразни копия на иранските далекобойни щурмови дронове "Шахед", които се превърнаха в основно оръжие в руския арсенал и които показаха силата си срещу американски военни бази в Близкия изток и срещу ПВО на държавите от Персийския залив.

Източници от американската държава администрация казват, че спирането на търговията е трудно, защото дроновете могат да се правят с общи части, които лесно се движат през глобалните търговски вериги за доставки. Много китайски доставчици са малки фирми, които имат малък досег със санкциите на САЩ и все по-често работят открито.

