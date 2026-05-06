Испания приема заразения от хантавирус круизен кораб

Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално снощи, че ще приеме на Канарските острови засегнатия от хантавирус круизен кораб "Хондиус", предаде Ройтерс. Това ще стане "в съответствие с международното право и хуманитарните принципи“, посочи ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. Още: Новият хантавирус се пренася от гризачи: Какво се знае до момента

След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението.

Какво се случи на кораба?

"Световната здравна организация обясни, че Кабо Верде не е в състояние да извърши тази операция“, заяви испанското здравно министерство. "Канарските острови са най-близкото място с необходимите възможности. Испания има морално и правно задължение да помогне на тези хора, сред които са и няколко испански граждани", акцентира ведомството.

В същото време Министерството на здравеопазването на Кабо Верде обяви, че се очаква трима "пасажери на луксозен круизен кораб, които са били заразени със смъртоносния хантавирус, да бъдат евакуирани през следващите часове“ с две въздушни линейки, информира Ройтерс.

Една от въздушните линейки вече е в атлантическия архипелаг, разположен край Западна Африка, а втори самолет трябва да пристигне "скоро“, гласи изявлението на министерството.

Два случая на смъртоносния хантавирус са потвърдени, а за още петима души на круизния кораб се подозира, че са заразени, съобщи вчера Ройтерс.

Около 150 души все още са на борда, който превозва предимно британски, американски и испански туристи. Трима души - нидерландска двойка и германец - починаха. Круизът с "Хондиус" е започнал от Аржентина през март.

