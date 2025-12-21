Барса изпрати 2025 година с важна победа над тим от топ 4 в Ла Лига

Барселона изпрати 2025 година с важен успех! Каталунският гранд постигна победа с 2:0 при визитата си на Виляреал в двубой от 17-ия кръг на Ла Лига. Рафиня откри резултата в 12-ата минута от дузпа, която сам си спечели. До почивката Ренато Вейга бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Ламин Ямал. В 63-тата минута именно испанската мегазвезда удвои преднината на "лос кулес". Барса заема първото място с 46 точки. "Жълтата подводница" заема четвъртата позиция с 35 пункта.

Барселона победи Виляреал

Домакините влязоха добре в мача. Никола Пепе пропусна голяма възможност във втората минута от близка дистанция. Малко по-късно Перес изтърва два шанса. Постепепенно момчетата на Флик се поокопитиха. В 12-ата минута Рафиня реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него. След 180 секунди бразилецът разтресе гредата.

В 17-ата минута късметът покри Барса. Кунде прати топката в собствената си врата. Голът обаче бе отменен заради засада на Сержи Кардона, след чието центриране французинът се намеси. В средата на полувремето Бюканън се размина на сантиметри от попадение. В 36-ата минута Жоан Гарсия се отличи с намеса. До почивката Ренато Вейга бе изгонен с директен червен картон за груб фал срещу Ямал.

През втората част каталунците се възползваха от численото си преимущество. Ямал демонстрира съобразителност в наказателното поле, за да вкара за 0:2 в 63-тата минута. В 67-ата Жоан Гарсия отрази удар на Сержи Кардона. Претенции на Виляреал не бяха уважени в следващите минути. Микаутадзе и Кардона също бяха спрени от стража на Барса.

