Калин Джорджеску сравни делото срещу него с това срещу Доналд Тръмп от 2016 г.

17 септември 2025, 13:58 часа 207 прочитания 0 коментара
Делото само по себе си е копие на делото от 2016 г. срещу президента Доналд Тръмп, със същите обвинения, само че актьорите са се променили. И както истината беше доказана в делото на Тръмп, така ще бъде доказана и тук. Една страна оцелява благодарение на смелите и избледнява благодарение на страхливците, които се продават като Юда. Това сравнение направи Калин Джорджеску във връзка с делото, по което е обвинен в съучастие в опит за преврат.

Джорджеску определи убития консервативен активист Чарли Кърк като "герой на целия свят" и "мъченик, екзекутиран в резултат на „действията на глобалистко-соросистката олигархия".

"Засега в Румъния глобалистко-соросистката олигархия прибягва до правосъдие, което инструментализира като куршум, с цел моето отстраняване. Защо се желае моето отстраняване? Първо, защото искам щастието, просперитета и достойнството на моя народ и те знаят, че искам и мога да го направя. Второ, защото искам Румъния да стане това, което заслужава, а именно въртящата се платформа на Европа, центърът на решенията, а не периферията на слугите. Трето, защото искам да измъкна Румъния от икономическата мизерия, в която беше докарана от тази глобалистко-соросистка олигархия заедно с техните слуги в Букурещ. Номер четири, защото искам морална реформа на румънската нация и искам двете Румънии, вътре в границата и извън нея, да станат едно цяло", каза бившият кандидат за президент на страната, пише БТА.

Във вторник Главната прокуратура повдигна обвинения срещу Калин Джорджеску за съучастие в опит за извършване на действия против конституционния ред. По същото дело обвинения бяха повдигнати на общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион.

Виолета Иванова
