Румънската прокуратура иска съд за Калин Джорджеску

Румънската прокуратура обяви, че ще изпрати на съд бившия кандидат от крайната десница Калин Джорджеску за предполагаемото му участие в безредиците след президентските избори през ноември 2024 г. 63-годишният бивш висш държавен служител е обвинен в „съучастие в опит за извършване на действия срещу конституционния ред и продължително разпространяване на неверни информации“, според съобщението на прокуратурата, цитирано от АФП и БГНЕС. Генералният прокурор Алекс Флорента потвърди обвинението по време на пресконференция, на която обвини Русия, че води хибридна война срещу Румъния по време на предизборната кампания.

Според прокурора това включва „повече от 85 000 кибератаки, насочени към избирателната инфраструктура“, както и „масирани кампании“ за дезинформация и манипулация, провеждани чрез социалните мрежи.

Думата има съдът

Сега съдията трябва да реши дали да разгледа или да отхвърли делото.

В нещо, което е рядкост в Европейския съюз, румънският Конституционен съд отмени президентските избори от 24 ноември, подозирайки Джорджеску, че е се е възползвал от незаконна кампания в подкрепа на платформата TikTok.

След това му беше забранено да се кандидатира, което доведе до протести, които на моменти бяха съпроводени с насилие.

Според прокуратурата той е провел тайна среща с наемника Хорациу Потра, за да обсъдят план за превръщане на мирните протести в насилие.

Потра е ръководил екип от 20 души, организиран в „паравоенна група“, и е тръгнал с оръжия и експлозиви към Букурещ, преди да бъде арестуван от полицията след сигнал.

Потра, който е избягал в чужбина, е обвинен в „опит за извършване на действия срещу конституционния ред“ и в престъпления, свързани с оръжия. Според главния прокурор, в момента той се опитва да получи убежище в Русия.

