Като във филм на ужасите: Украинският парламент е без ток, парно и вода

Украинският парламент (Върховната рада) остана без ток поради руския ракетен обстрел в ранните часове на днешния ден. Руснаците изстреляха и купища далекобойни дронове при атаката си. А новината за липсата на ток в украинския парламент съобщи украинският депутат Ярослав Железник в канала си в Телеграм.

Железник добави, че няма още парно и вода. Затова Върховната рада ще работи дистанционно, по думите му - той разказа и, че в кабинета му в украинския парламент температурата е около 12 градуса по Целзий.

"Спомняте ли си онази игра на ужасите Silent Hill? Сега, разходката по коридорите на комисията на Върховната рада без ток много напомня за това", написа той под снимка, онагледяваща ситуацията.

Междувременно, в Кривой рог - родния град на украинския президент Володимир Зеленски - имаше протест заради липсата на ток. По-точно - на някои места в града хората решиха, че заради подмяна на генератори и оборудване токът е спрял, а въпросното оборудване е взето, за да се пусне електричество за "по-важни обекти и места". Авариен екип на ДТЕК - най-големия частен украински оператор на ТЕЦ-ове - отиде да види каква е причината да няма ток в района, след като по график би трябвало да има, но "изчезва" няколко минути след пускане.

