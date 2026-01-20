Хиперзвукови и балистични ракети поразиха Украйна в нов руски терор (ВИДЕО)

В нощта на 20 януари (от 19:00 часа на 19 януари) Русия е атакувала Украйна с 34 ракети и 339 дрона, т.е. общо 373 въздушни средства. Става въпрос за една хиперзвукова противокорабна ракета „Циркон“, изстреляна от анексирания Крим, 18 балистични ракети „Искандер-М"/С-300, изстреляни от Брянска и Ростовска област, 15 крилати ракети Х-101, с които руските сили са атакували от Волгоградска област, както и 339 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други видове. От дроновете около 250 са били "Шахед", съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

Какво успя да свали Украйна?

Основната цел на ударите е била Киевска област. Според предварителни данни, публикувани от ВВС на Украйна към 10:00 часа, системите за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили или обезвредили 342 от 373 цели:

14 от 18 балистични ракети „Искандер-М"/С-300;

13 от 15 крилати ракети Х-101;

315 от 339 дрона.

ПВО е сваляла въздушни цели в северната, южната, източната и централната част на Украйна, гласи сводката. Това означава, че 4 балистични ракети, 2 крилати ракети X-101, противокорабната ракета "Циркон" и 24 дрона са успели да "пробият" през противовъздушната отбрана.

Регистрирани са удари на 5 ракети и 24 безпилотни летателни апарата на 11 места, както и падане на отломки от свалени дронове на 12 места в Украйна. "Информацията за 2 вражески ракети се изяснява", допълват от ВВС на страната.

"Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност!", обявиха от ВВС в съобщението си малко след 10 ч.

Според украинския президент Володимир Зеленски ден преди удара Украйна е получила „необходимите ракети", което е било от "голяма помощ“. Той подчерта спешната нужда от ракети за Patriot, NASAMS и други системи за противовъздушна отбрана.

Щети и жертви

Един човек е загинал при руска атака в област Киев - по-конкретно, в района на Буча 50-годишен мъж е бил смъртоносно ранен. "Медиците се бориха за живота му, но, за съжаление, не успяха да го спасят. Той е починал на място. Атаката е нанесла щети и на две бензиностанции“, заявиха местните власти.

Според кмета на столицата Виталий Кличко след руското нападение през нощта над 5600 жилищни сгради в Киев са останали без отопление. „След тази атака срещу столицата 5635 жилищни сгради останаха без отопление. Почти 80% от тях са сгради, в които отоплението беше възстановено от 9 януари. Към вчера вечерта 16 от 6000 сгради останаха без отопление поради повреди на критичната инфраструктура, причинени от врага на 9 януари. В резултат на днешната атака левият бряг остава без вода. Компаниите за комунални услуги и енергетика работят за възстановяване на отоплението, водата и електричеството в домовете на жителите на Киев“, написа кметът в Telegram.

Той добави, че ранен човек в квартал Днипровски е бил хоспитализиран. Националната полиция на Украйна уточни, че е ранен 59-годишен жител на квартала. Вълната от взрива е повредила и жилищен блок, а падащите отломки са повредили около 20 паркирани автомобила. В района на Дарницки са били повредени прозорци и ограда на частен дом, а в район Деснянски отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху гробище, добавиха от полицията.

Двама души са били ранени при руска атака в Днипро. Става въпрос за две жени - на 76 и 67 години. И двете получават амбулаторно лечение. Руската атака е довела до пожар, щети по бизнес обект, счупени прозорци в близките сгради и щети по жилищни сгради, инфраструктура и пет автомобила, съобщиха местните власти. Частен дом е бил повреден в община Новоолександровска в района на Днипро след руска атака с дронове. Освен това община Покровска в района на Никопол е била подложена на артилерийски обстрел от руските въоръжени сили. „Според актуализираната информация 44-годишен мъж е бил ранен при вчерашния ракетен удар срещу община Петропавловск. Той е бил хоспитализиран в умерено състояние“, се казва в изявлението.

Русия атакува и Одеса - там е поразена цивилна и енергийна инфраструктура, включително 9-етажна жилищна сграда.

През нощта руснаците обстреляха и Запорожие. "На територията на частен имот се запали покривът на стопанска постройка. В резултат на повреда на газопровода се получи изтичане и запалване на газ. Служителите на спешната помощ ликвидираха пожара. За щастие, нямаше пострадали", съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Руснаците нанесоха удар по промишлен обект в Полтавска област. "Възникнаха пожари на няколко места. Спасителите ги ликвидираха", посочиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

