И Радев започна да строи училища, детски градини, салони и студентски общежития

Правителството отпусна 8 987 207 евро за финансиране на дейности по програмите за изграждане на детски ясли, градини и училища, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития, съобщават от правителствената пресслужба.

2 136 272 евро са за проекти на три държавни професионални гимназии и 13 общини. До момента са инвестирани 28 696 256 евро. Целта на Програмата е да се модернизира и разшири материалната база, за да се позволи преминаване към едносменен режим и да се осигурят а места в градините за децата, навършили 4-годишна възраст. В момента се изпълняват 76 проекта от общо одобрени 92 предложения.

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За подобряване на спортната инфраструктура се отпускат 4 236 869 евро за дейности в осем държавни училища и 29 общини. До момента са изплатени 84 297 044 евро, като са построени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки.

За извършени вече ремонти и обзавеждане на студентски общежития са одобрени плащания за 2 614 066 евро. До момента на университети и „Студентски столове и общежития“ ЕАД са предоставени 48 908 831 евро. Стартирало е изпълнението на всички 32 одобрени проекта, като в шест от тях основните дейности са приключени.

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