Радослав Рибарски: Нашите съседи са на масата, където се взимат решенията за сигурността, а ние отсъстваме

Проектобюджетът не предлага реални реформи, липсва прозрачност за разходите, а България изостава от европейските процеси в сферата на отбраната. Това коментира в "Още от деня" по БНТ Радослав Рибарски, депутат от "Продължаваме Промяната" и член на парламентарните комисии по енергетика и отбрана.

По думите му единствената реформа, която вижда в бюджета, е закриването на Комисията по досиетата. "Реформата е точно една. Закрива се Комисията по досиетата. Това е единственото нещо, което виждаме ние като реформа в сегашния бюджет", каза Рибарски.

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Той разкритикува липсата на информация за капиталовите разходи. "Ние поискахме многократно тези фактури или това, което е заварено, да бъде показано в бюджета и къде точно отиват тези над 9 милиарда капиталови разходи", каза той.

Според него остава необяснимо защо капиталовата програма е увеличена до 9,3 млрд. лева. "Основният въпрос по капиталовата програма е как след като миналата година 6 милиарда стигнаха за капиталовата програма, защо тази година имаме 9,3 милиарда", попита депутатът от ПП.

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По темата за инвестицията на "Райнметал" Рибарски коментира, че липсата на средства изпраща негативен сигнал към стратегическите инвеститори. "Реалностите са, че тази инвестиция дава много лош сигнал към поведението на такива инвестиции, които очакваме да се случват в България", категоричен бе той.

Депутатът обърна внимание и на променената среда за сигурност в Европа, като според него страната ни не участва достатъчно активно в процесите. "Не успяваме вече два месеца да се впишем в ситуацията, която е променена вече в Европа. Европа гледа колективно на своята отбрана", категоричен бе той.

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Рибарски подчерта, че България трябва да бъде част от разговорите за бъдещата европейска архитектура за сигурност. Според него страната не трябва да остава извън процесите, докато съседни държави участват активно. "Не може да сме догонващи и да се оказва в някакъв момент, че сме останали встрани, докато нашите съседи – Румъния, Турция, Северна Македония, дори Молдова – взимат участие в тези срещи и реално са на масата, където се взимат решенията. Ние отсъстваме", предупреди той.

По темата за договора с турската компания "Боташ" Рибарски заяви, че замразяването му потвърждава критиките на "Продължаваме Промяната". Депутатът посочи, че липсва информация какво ще последва след изтичането на периода на замразяване.

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