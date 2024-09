Ключови ръководители хвърлиха оставки в Украйна

Ключови ръководители в Украйна подадоха оставки. Това съобщи председателят на Върховната Рада (парламентът) на страната Руслан Стефанчук.

Писма за освобождаване от длъжност са подали министърът на стратегическите индустрии Александър Камишин, министърът на правосъдието Денис Малюска, министърът на околната среда и природните ресурси Руслан Стрилец и ръководителят на Фонда за държавни имоти Виталий Ковал. "Тези оставки ще бъдат разгледани на предстоящото пленарно заседание на Върховната рада", обяви председателят Руслан Стефанчук.

