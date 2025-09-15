Войната в Украйна:

Кметът на Харков се радва: Русия не ни е обстрелвала 7 дни поред

Една пълна седмица без руски обстрел по Харков - това отчете кметът на втория най-голям украински град Игор Терехов, който написа констатацията в официалния си канал в Телеграм. Той добави, че градът все още се възстановява от последствията от предишни атаки.

Въпреки че в крайна сметка Харков не пострада от руски обстрел през последните 7 дни - дронове, ракети или артилерия, градът беше под въздушна тревога 37 часа, а Харковска област като цяло - 80 от общо 168 часа.

"За съжаление, това не означава, че Харков е станал безопасен: войната продължава, врагът е циничен и безмилостен, заплахата от небето не е изчезнала никъде. Но наистина искам да вярвам, че такава тиха динамика - без атаки, без човешки жертви и без нови разрушения - отново ще се превърне в норма за живота на жителите на Харков", написа Терехов.

Ивайло Ачев
