Колко още ще воюва Путин в Украйна: Нови оценки от САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна е екзестенциална за управлението и бъдещето на руския диктатор Владимир Путин и то от гледна точка на противопоставянето на Руската федерация със Запада и отчаяното търсене на Путин как да наложи Русия като играч на глобалната сцена, от когото зависи много повече. Това е едно от основните заключения в традиционната годишна оценка на заплахите, която изготвят всички американски разузнавателни служби и агенции. В оценката има заключения още за Китай, Иран, Северна Корея, "Ислямска държава" и Ал Кайда.

Путин се стреми към безусловна победа в Украйна и ще използва военна сила за постигане на тази цел най-малко през цялата 2025 година, смятат разузнавателните служби на САЩ. Но въпреки директната западна военна помощ за Украйна, Путин се стреми да избегне директен конвенционален сблъсък с НАТО, защото знае, че не може да го спечели. Само че Москва е напълно подготвена да води асиметрични военни действия (саботажи, хибридни операции, кибератаки) срещу САЩ и съюзниците им.

Още: До дни Русия щяла да е готова с документ за края на войната

Някои американски оценки – от началото на пълномащабната война в Украйна, руската армия е загубила над 700 000 войници (убити, ранени и изчезнали по време на мисия – оценката на украинския генщаб към 24 май е 980 850 руски войници), най-малко 10 000 военни превозни средства (украинският генщаб казва, че над 10 800 руски танка са унищожени или сериозно повредени, отделно над 22 600 руски бронирани машини от други видове), най-малко 250 самолета и хеликоптера (официалните украински оценки са за 372 самолета и 336 хеликоптера). Но разузнавателните служби на САЩ смятат, че Русия ще продължи с войната на изтощение, в опит постепенно да порази възможностите на Украйна да се защитава така, че Киев накрая да се предаде и Кремъл да договори такива условия за мир, които са изгодни изключително за режима на Путин.

На този фон, главнокомандващият американската армия в Европа генерал Кристофър Каволи коментира, че Русия има достатъчно ресурси като хора и военна техника, за да продължи да води войната в Украйна по досегашния начин поне още 2 години. В оценката на американските служби обаче се казва, че конвенционалните способности на Русия да се състезава военно с НАТО ще бъдат ограничени още поне 3 години – само модернизацията на руските подводници върви по план, защото всичко друго повече или по-малко се хвърля в Украйна и Русия търпи загуби.

След като почти изцяло руската армия, с помощта на минимум 10 000 севернокорейски войници, успя да изтласка Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Курска област, това, което остана от хвърлените там руски сили се предислоцира срещу Харков, съобщава Sky News. Нова руска офанзива в Харковска област се очаква в следващите 4 месеца, т.е. през лятото, когато сухото и топло време ще позволява по-лесно операции с тежка бронирана техника и преди да дойдат есенните дъждове и зимните студове. Припомняме, че на 10 май, 2024 година, руската армия опита втора офанзива срещу Харковска област, откъм Белгородска област, но не стигна по-далеч от Вовчанск и Липци, т.е. на под 10 километра навътре в украинска територия.

"Врагът опитва да придвижи повече войници към линията на боеве, да започне повече щурмови операции и да реализира напредък, но засега не успява", коментира Андрий Помахайбус, командир на 13-та бригада на украинската армия. Той обаче е категоричен, че подготовка за по-мащабни руски атакуващи действия вече тече. Но и военният анализатор Майкъл Кларк не смята, че това лято Русия ще има достатъчно сили, за да може да атакува директно Харков или Суми. Очакванията са за повече от същото – опити за бавен руски напредък, заради числено превъзходство, а не бърз руски пробив. Тези оценки съвпадат с визията на украинския военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, припомнете си – Още: Украйна твърдо не вярва, че Тръмп ще се справи с Путин: Пореден пример (ОБЗОР – ВИДЕО)

Sky News: Russia has moved up to 50,000 troops near Kharkiv, including elite VDV. A possible offensive may target Kharkiv, Sumy, or 2022-liberated areas. Analysts say Moscow has a 4-month window before weather worsens and old Soviet gear runs out.https://t.co/3ZWP1Q2XRV pic.twitter.com/kbj7YrtIVm — WarTranslated (@wartranslated) May 24, 2025

(КАРТА) Що се отнася до моментната ситуация, на границата между Курска област и област Суми руската армия се мъчи да се укрепи в района Веселовка – Журавка – Новенко – Басовка, което е на около до 5 километра навътре в Украйна спрямо границата.

"Тази война затова е толкова кървава - защото ги считаме за предатели. Те предадоха нашите общи предци, нашите общи ценности, нашата история и нашата визия за бъдещето. Според нашата визия трябва да живеем в единна държава. Това е една земя - за нас, но за тях не е". Думите са на Александър Бородай, руски депутат и само подчертават това, което отново наводнява руското информационно пространство, след като Путин стартира тази опорка и лъжа още преди ковид пандемията - че руснаци и украинци били един народ - Още: "Русия, Украйна и Беларус - една държава": Това ни е целта, казва руски депутат (ВИДЕО)

Russian Duma deputy Borodai admitted Russia brutally kills Ukrainians for rejecting the "Russian vision of the future" and "Russian world," not for alleged "Nazism" or "Donbas defense," per reports. pic.twitter.com/ezeEMBA3Ae — WarTranslated (@wartranslated) May 24, 2025

Именно от гледна точка пропаганда, лъжи и опорки, беларуската опозиционна медия NEXTA предупреди за ужасните нови възможности на инструмента Google Veo - с него могат да се създават по-достоверни фалшиви видеа. Това е повратна точка за умишлена дезинформация, казва медията и дава пример как изглеждат "новите лъжи":

⛔️The Deepfake War Has Begun: Google’s Veo Unleashes a New Age of Propaganda



Tools like Google Veo, with their ability to generate ultra-realistic videos from text, mark a turning point. While they open creative possibilities for filmmakers and educators, they also open the… pic.twitter.com/dCeCBDlcPI — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2025

И Беларус укрепва и модернизира своята армия преди предстоящото съвместно руско-беларуско военно учение "Запад 2025" - то ще се проведе през есента на 2025 година (средата на септември) и е считано за потенциална много сериозна опасност от ескалация и руска операция в Прибалтика. Беларуският министър на отбраната генерал-лейтенант Виктор Хренин заяви, че беларуската армия ще получи военни самолети Су-30SM2, военни хеликоптери Ми-35, БТРИ-и 82A, системи за електронно заглушаване и дронове през следващата седмица и че приблизително 8000 беларуски войници ще се обучават да ползват новата техника.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти никаква промяна няма в интензивността на бойните действия в Украйна – 204 бойни сблъсъка по официални украински данни за 24 май, само с 2 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 138 управляеми авиационни бомби (КАБ), само с 8 повече на дневна база. В Курска област те са използвали 16 КАБ – там, където уж още след Великден руската армия изцяло установи контрол, ако се вярва на думите на Путин. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб почти 5500 изстреляни снаряда, с около 400 по-малко на дневна база. Руската армия е употребила около 2600 FPV дрона-камикадзе т.е. също с около 400 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Reportedly, the video shows Ukrainian Mi-24 helicopters carrying out airstrikes on Russian positions. pic.twitter.com/4CEFB8GKey — WarTranslated (@wartranslated) May 24, 2025

Пак най-голям е бил руският натиск в Покровското направление – 65 отбити руски пехотни атаки там. Още 14 руски пехотни атаки е имало в съседното на юг Новопавловско направление, като ясно си личи от посочените места на боеве, че фронтът и в двете направления, от юг на Покровск, почти не се променя. Цели 39 руски пехотни атаки е имало в Курска област, което е двойно повече от обичайното дневно ниво през този месец. 23 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, още 16 – в Торецкото.

Още: САЩ рязко смениха позицията си за войната. Русия обеща отмъщение срещу Украйна и провокира НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

(КАРТА) Руската армия значително е разширила клина си югозападно от Константиновка и Торецк – руските сили тръгнаха да разширяват фронта на югозапад от Торецк, след като месеци наред така и не успяха да пробият изцяло през града и да преодолеят украинската защита в западните му покрайнини, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – оценката му се базира на геолокализирани видеокадри, потвърждение за тях има от украински и руски източници. Руски позиции има вече южно от село Попив Яр, като руското военно министерство обяви за превзето село Романовка, югоизточно от Попив Яр, което според руски военнопропагандни телеграм канали като "Рибар" и "Два майора" ще затрудни сериозно украинската логистика за Константиновка. (КАРТА) Малко по малко напредват, мъчат се да пробият и през линията Новооленовка – Русин Яр, изглежда за да обкръжат впоследствие Константиновка, което много ще затрудни защитата на града, казва украинският военен телеграм канал "Офицер+". Руският напредък дава възможност в бъдеще за атака или на Константиновка, или на Мирноград, североизточно от Покровск – Константин Машовец вече очерта тези варианти в свой анализ, сега ISW уточнява, че руската армия ще трябва да напредне още доста, за да може да застраши Константиновка или Покровск през Мирноград. В момента първите руски позиции са на около 14 километра югозападно от Константиновка, а украинската армия запазва силни позиции както до Торецк, така и до язовира Клебан-Бик, непосредствено на фланга на руския клин от Олександропил към Попив Яр. Две са големите логистични линии, в които руската армия се цели: път Т-0504 Бахмут – Константиновка – Покровск и магистрала Н-20 Донецк – Константиновка. А за да може руската армия да застраши Константиновка от североизток, трябва да превземе Часов Яр, което не се случва вече от лятото на 2023 година насам. Или поглед към Покровск през Мирноград и усилване на операциите на южната дъга на Покровск, или операция с цел Константиновка, но не и двете, подчертават анализаторите на ISW за руските военни възможности през лятото на 2025 година – Още: В Истанбул: Русия е отправила по-голяма заплаха към Украйна от първоначално известното (ОБЗОР – ВИДЕО)

Precision strike by the "Gimli Division" anti-tank unit of Ukraine's 117th Separate Heavy Mechanized Brigade: on May 23, near the village of Popiv Yar, a Russian vehicle was destroyed using a Stugna-P ATGM system. pic.twitter.com/Vu47TlCPWH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 24, 2025

Силата на украинските FPV дронове и създадената сива зона при Торецк, която пречи за ефективно по-бързо руско настъпление към Константиновка си личи от поредно видео, на взривен руски бронетранспортьор:

💥 A Russian BMP-1 was blown to bits on the Toretsk front. pic.twitter.com/vI449u62Ma — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 24, 2025

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се отделя внимание на масираната руска въздушна атака срещу Украйна, с главна цел Киев, която стана в нощта на 23-ти срещу 24-ти май. Русия използва по-малко крилати ракети, но повече дронове, включително примамки, за претовари украинската ПВО, и това подсказва, че руският военнопромишлен комплекс напредва с иновациите в тази сфера. Освен това, говорителят на украинските ВВС полквоник Юрий Игнат коментира, че става по-трудно да се свалят руските балистични ракети "Искандер-М" заради подобрения, които им позволяват да променят по-гъвкаво курса си на полет. Украинският военен анализатор Олександър Коваленко обаче обърна внимание тази седмица, че доста устойчиво броят на използваните от руската армия управляеми авиобомби (КАБ) намаля, дневно устойчиво е под 150 и често вече е по-близо до 110-120. Според Коваленко, причината е изчерпване на запасите от съветско време, като сега Русия разчита изцяло на ново производство – Още: Нощен въздушен ужас: Киев и Николаев в пламъци, Украйна атакува руско летище и завод за ракети (ВИДЕО)

В Русия беше представена нова антидрон пушка, разработена от центъра "БАРС-Сармат":

Russian media: Bars-Sarmat Center launched serial production of anti-drone rifles and vehicle-mounted EW systems to jam Ukrainian drone signals. pic.twitter.com/2mnEe9NHX2 — WarTranslated (@wartranslated) May 24, 2025