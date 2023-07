Колко са танковете на Украйна и тези на Русия: Впечатляващи нови данни

Новата статистика обаче не претендира за 100% изчерпателност. Изрично е посочено, че няма данни какво е производството на руския военнопромишлен комплекс от началото на войната в Украйна. Статистиката обаче включва всички данни за потвърдени загуби на военна техника и от Украйна, и от Русия, както и какво е доставено като оръжие от Запада за Киев от известното досега.

Според Bloomberg, от началото на войната на Украйна са доставени 471 западни танка, обещани дотук са още 286. Като се прибавят и пленените руски танкове, украинската танкова армада е вече 1500, след като е била 987 на старта на войната. За сравнение – Русия е имала 3400 танка в началото на войната, сега вече са 1400, като отново напомняме – няма данни дали е произвела нови и колко от старта на предизвиканата от Владимир Путин инвазия.

ОЩЕ: Какво стана ясно от изтеклите секретни документи за Украйна?

Bloomberg: Ukraine now has more tanks than #Russia#Ukraine now has about 1,500 tanks (987 before the war), and #Russia has 1,400 (3,400 before the war). pic.twitter.com/zP4aZGwLTr