Кораб потъна край Хърватия: Пътници скочиха в морето в последния момент (ВИДЕО)

Тревожна сцена се е разиграла вчера следобед в пристанището "Крило Йесенице" до хърватския град Сплит, когато туристическият кораб „Нерезине“ започна внезапно да се накланя по неизвестни засега причини, предаде македонската медия skopje1. Аварийните служби са били незабавно алармирани, а пожарникари от пожарната служба на Далмация – Дуги Рат и полицията са пристигнали на помощ.

Няколко пътници на палубата са скочили в морето в последния момент преди корабът да се преобърне напълно. За щастие никой не е пострадал.

„Никой не знае точно какво се е случило. Дали е било заради южния вятър или нещо друго? Сигурно е, че е било нахлуване на вода. Корабът сега лежи почти настрани и се чува стрелба“, разказа очевидец пред „Далмация Данас“. Корабът все още е в пристанището, а причините за инцидента се разследват от компетентните органи, пише още македонското издание.

Лошо време в Хърватия

Обилните валежи и екстремните количества дъжд, които засегнаха Хърватия, причиниха наводнения, водни порои и свлачища по няколко пътя в Горски Котар и Хърватското крайбрежие, допълва македонската TV 21.

Припомняме, че в Хърватия е в сила червен код за обилни валежи. Метеоролозите предупреждават за изключително опасни метеорологични условия, които могат да предизвикат наводнения, големи проблеми в транспорта, както и сериозни щети на имоти и инфраструктура. Има сериозна опасност и от мълнии. Обилните валежи ще засегнат най-вече хърватското адриатическо крайбрежие. ОЩЕ: Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия