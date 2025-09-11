Войната в Украйна:

Кораб потъна край Хърватия: Пътници скочиха в морето в последния момент (ВИДЕО)

11 септември 2025, 13:13 часа 308 прочитания 0 коментара

Тревожна сцена се е разиграла вчера следобед в пристанището "Крило Йесенице" до хърватския град Сплит, когато туристическият кораб „Нерезине“ започна внезапно да се накланя по неизвестни засега причини, предаде македонската медия skopje1. Аварийните служби са били незабавно алармирани, а пожарникари от пожарната служба на Далмация – Дуги Рат и полицията са пристигнали на помощ.

Няколко пътници на палубата са скочили в морето в последния момент преди корабът да се преобърне напълно. За щастие никой не е пострадал.

„Никой не знае точно какво се е случило. Дали е било заради южния вятър или нещо друго? Сигурно е, че е било нахлуване на вода. Корабът сега лежи почти настрани и се чува стрелба“, разказа очевидец пред „Далмация Данас“. Корабът все още е в пристанището, а причините за инцидента се разследват от компетентните органи, пише още македонското издание. 

Лошо време в Хърватия

Обилните валежи и екстремните количества дъжд, които засегнаха Хърватия, причиниха наводнения, водни порои и свлачища по няколко пътя в Горски Котар и Хърватското крайбрежие, допълва македонската TV 21.

Припомняме, че в Хърватия е в сила червен код за обилни валежи. Метеоролозите предупреждават за изключително опасни метеорологични условия, които могат да предизвикат наводнения, големи проблеми в транспорта, както и сериозни щети на имоти и инфраструктура. Има сериозна опасност и от мълнии. Обилните валежи ще засегнат най-вече хърватското адриатическо крайбрежие. ОЩЕ: Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия лошо време потънал кораб
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес