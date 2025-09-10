Войната в Украйна:

Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия

10 септември 2025, 23:28 часа 289 прочитания 0 коментара
Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия

Червен код за обилни валежи в някои части на Хърватия обяви Държавният хидрометеорологичен институт. Метеоролозите предупреждават за изключително опасни метеорологични условия, които могат да предизвикат наводнения, големи проблеми в транспорта, както и сериозни щети на имоти и инфраструктура. Има сериозна опасност и от мълнии. Обилните валежи ще засегнат най-вече хърватското адриатическо крайбрежие.

Още: "Лятото било свършило": Проф. Георги Рачев разкри какво ще е времето до края на август

Най-високата степен на предупреждение се отнася за регионите на Риека, Книн, Сплит и Дубровник, където червеният код ще е в сила до утре сутринта. Институтът отбелязва, че в някои райони за много кратко време може да паднат валежи до 100 литра на квадратен метър, а някъде и до 110 литра, предава БНТ.

Още: Значителни валежи, градушки и гръмотевици: Жълт код в 11 области на страната

Синоптиците предупреждават, че подобни количества валежи могат да причинят внезапни наводнения, прекъсвания на електрозахранването, прекъсвания на водоснабдяването и комуникациите. Освен това са възможни бурни ветрове, гръмотевични бури, придружени от градушка, като не е изключена и поява на торнадо в морето. Препоръчва се на гражданите да съобразят дейностите си с метеорологичните условия, да избягват ненужните пътувания и да спазват указанията на компетентните органи.

Още: Внезапни наводнения удариха Китай (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Хърватия Валежи дъжд предупреждение червен код
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес