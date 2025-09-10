Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия

Червен код за обилни валежи в някои части на Хърватия обяви Държавният хидрометеорологичен институт. Метеоролозите предупреждават за изключително опасни метеорологични условия, които могат да предизвикат наводнения, големи проблеми в транспорта, както и сериозни щети на имоти и инфраструктура. Има сериозна опасност и от мълнии. Обилните валежи ще засегнат най-вече хърватското адриатическо крайбрежие.

Още: "Лятото било свършило": Проф. Георги Рачев разкри какво ще е времето до края на август

Най-високата степен на предупреждение се отнася за регионите на Риека, Книн, Сплит и Дубровник, където червеният код ще е в сила до утре сутринта. Институтът отбелязва, че в някои райони за много кратко време може да паднат валежи до 100 литра на квадратен метър, а някъде и до 110 литра, предава БНТ.

Още: Значителни валежи, градушки и гръмотевици: Жълт код в 11 области на страната

Синоптиците предупреждават, че подобни количества валежи могат да причинят внезапни наводнения, прекъсвания на електрозахранването, прекъсвания на водоснабдяването и комуникациите. Освен това са възможни бурни ветрове, гръмотевични бури, придружени от градушка, като не е изключена и поява на торнадо в морето. Препоръчва се на гражданите да съобразят дейностите си с метеорологичните условия, да избягват ненужните пътувания и да спазват указанията на компетентните органи.

Още: Внезапни наводнения удариха Китай (ВИДЕО)