Кораб с крадена украинска пшеница потъна. Пожар там, където е учил ген. Сирски - във Висшето московско военно училище (ВИДЕО)

Кораб за насипни товари, превозващ крадена украинска пшеница, е потънал в Азовско море. Един човек е загинал, други са в неизвестност. Това съобщи Володимир Салдо, назначеният от руските окупационни сили в Украйна "губернатор" на окупираната част на Херсонска област.
"Кораб клас "Волго-Балт", превозващ пшеница, потъна в Азовско море. Екипажът напусна кораба и успя да достигне брега на Херсонска област. Девет членове на екипажа, всички руски граждани, бяха открити на брега. Един човек, роден през 1991 г. (първият помощник-капитан), е загинал. Местонахождението на двама други членове на екипажа остава неизвестно", написа Салдо в официалния си канал в Телеграм.
A Volgo-Balt cargo ship carrying (stolen Ukrainian) wheat sank in the Sea of Azov, Russian-installed Kherson Oblast governor Vladimir Saldo said. Nine crew reached shore in Kherson region, with one dead and two missing. #Ukraine pic.twitter.com/A03AzoefgQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026
Руската информационно-пропагандна агенция ТАСС добавя, че е имало атака с дронове срещу кораба и твърди, че са загинали всъщност двама души, а един е в неизвестност.
Тази нощ Украйна отново атакува с дронове руското пристанище на Балтийско море Приморск и рафинерия на "Лукойл" в Кстово, Нижегородска област.
Ukraine’s @usf_army reported on the strikes on the Transneft port in Primorsk and the Lukoil refinery in Kstovo overnight. They said the mission involved the 1st USF Center, the 9th Kairos Battalion of the 414th Birds of Magyar Brigade, and the 413th Raid Regiment. https://t.co/NBLJbrLtNO pic.twitter.com/VNdUkjPqft— WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2026
Междувременно, в Москва пламна Висшето общовойсково командно училище - там, където е учил командващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. Пожарът е на площ 200 квадратни метра, още не са ясни причините, по данни на руското министерство на извънредните ситуации:
The Moscow Higher Combined Arms Command School is on fire, with a 200 sq meter roof blaze reported for reasons unknown. Ukraine's top commander Syrskyi studied there, Exilenova+ reports. pic.twitter.com/KwR25GrXsT— WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2026
