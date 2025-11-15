Кошмарът на Лукашенко: Беларус и войната в Украйна

"Беларуският диктатор Александър Лукашенко наистина не иска да бъде въвлечен в руско-украинската война. И прави много неща не за да помогне на диктатора Владимир Путин, а защото се страхува да не загуби властта", заяви бившият заместник-началник на Главното разузнавателно управление на украинското министерството на отбраната генерал-майор Иля Павленко по време на IV Острожки форум 2025, съобщава кореспондент на РБК-Украйна.

Беларус загуби военен суверенитет

Според Павленко, Беларус е загубила военния си суверенитет отдавна. Това е особено очевидно, когато се анализира миналият опит на Украйна. Например, съгласно споразумението за руския Черноморски флот в Севастопол, украинският флот първо беше изтеглен в залива Донузлав, а след това беше разрешено разполагането на подразделения на ФСБ в Севастопол. По-късно руските специални служби започнаха мащабна подривна дейност. ОЩЕ: "Той е наш агент": Лукашенко за опозиционния журналист, когото Беларус свали от самолет

„Затова нашето мнение е, че във военната сфера Беларус наистина няма собствен суверенитет. Защото вече има дългосрочен процес на изграждане на единна държава с руснаците“, каза генералът. Тази теза се подкрепя от беларуско-руските учения, както и от факта, че няма пречки за руските военни на територията на Беларус. В частност, украинското разузнаване е регистрирало пътуванията на руски военнослужещи в цивилни униформи за проучване на състоянието на пътищата, за да се изготвят планове за бързо прехвърляне на сили.

„Особено след подписването на съвместни споразумения, промените във военната доктрина и създаването на съвместна групировка войски – всичко това отдавна е доказателство, че всъщност, за съжаление, Беларус е загубила суверенитет в тази област. Имам предвид във военните и специалните служби“, добави Павленко.

Снимка: kremlin.ru

Какво е „кошмар“ за Лукашенко?

Както отбеляза модераторът на форума Рена Марутян от Института за национална сигурност, беларуските специални служби в момента участват в специални операции срещу Украйна. „Това може да са кибероперации и IPSO. Като цяло, колко опасни са тези хибридни предизвикателства за северните райони на Украйна?“, попита тя.

Според Павленко, беларуските специални служби са изцяло контролирани от руснаците, но са много по-слаби. В частност, те са специализирани не толкова в атаки, колкото в разузнаване в киберпространството, включително в Европа и в граничните райони на Украйна. „Има заплаха, но тя не идва от беларуския режим, а от страната агресор“, обясни бившият заместник-началник на ГУР. Въпреки това, беларуският диктатор Александър Лукашенко със сигурност има слабости. Кошмар за него е да принуди Беларус да участва пряко във военни действия или каквито и да било провокации. Затова той се опитва да създаде условия, които постоянно да доказват на Владимир Путин, че е полезен за това.

Например, в производството на ракети, радиоелектроника, шасита за стратегически сили или гориво. Особено в условията на украински дълбоки удари по вражески обекти. Второ, Путин не се бори за територията на Украйна или Беларус, а за изграждане на правила на играта за другите, които ще позволят на руснаците да получават икономически облаги, отбеляза Иля Павленко. И дори беларуските специални служби имаха по-голяма задача да се занимават с икономически въпроси, за да промотират своите продукти на пазарите. Режимът на Лукашенко се озова в ситуация, в която е силно зависим от вноса, износа и други икономически фактори. И сега той възприема все повече руски практики. „Затова, като в кошмар, той вижда, че ще получи някакви задачи, за да започне ескалация. И за това предпочита развитието на икономиката, която според експерти е загубила половината от планирания растеж за 2026 г., а това е само началото“, добави Павленко. ОЩЕ: "Нямам мобилен телефон, но някак си оцелявам!"