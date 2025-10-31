"Той е наш агент": Лукашенко за опозиционния журналист, когото Беларус свали от самолет

Роман Протасевич – беларуският опозиционен журналист, който беше свален от самолет на Ryanair и арестуван през май 2021 г., а по-късно помилван от властите в Минск, е беларуски разузнавач, твърди диктаторът Александър Лукашенко. Той отвори темата за бившия главен редактор на противопоставящата се на режима телевизия NEXTA, докато бе на посещение във Витебска област на 31 октомври. Лукашенко описа задържането на Протасевич и неговата приятелка като причина да бъдат наложени санкции срещу беларуските авиолинии "Белавия".

"Няма да говоря дълго за това. Протасевич е офицер от нашата разузнавателна служба. Трябваше ли да го задържим? Но се чудя защо самолетът, летящ за Вилнюс, не кацна там. Той обърна, полетя към Минск и кацна след телефонно обаждане за някакви експлозиви, поставени на борда... Е, кацнете във Вилнюс. Летяхте към Вилнюс. Бяхте над Вилнюс. Кацнете! Самолетът обърна и полетя към Минск. Кацна в Минск. Аз разреших операцията. В края на краищата, той работеше под прикритие сред опозицията в изгнание", заяви диктаторът, цитиран от държавната информационна агенция "БелТа".

"Трябваше да проведем операция, за да го задържим. Въпреки че не беше необходимо да го задържаме. Той беше дошъл в Гърция. Беше повикан в Гърция. Беше разказал на разузнавачите всичко, което ни интересуваше. Получи задача и летеше обратно. Обратно там, където беше работил, през Вилнюс. Бяхме обвинени, че сме задържали член на опозицията. Но той не е член на опозицията. Не сме задържали член на опозицията. Ето защо наложиха санкции", твърди държавният глава на Беларус.

Кой е Роман Протасевич и как бе задържан?

Роман Протасевич беше един от редакторите на беларуския опозиционен канал NEXTA. През 2021 г. полет на Ryanair с журналиста на борда принудително кацна в Минск. Самолетът извършваше полет от гръцката столица Атина за литовската - Вилнюс, но на борда се появи сигнал за бомба.

Протасевич беше задържан заедно с тогавашната си приятелка София Сапега. Той беше обвинен по девет члена от беларуския Наказателен кодекс, включително подбуждане към социална омраза, организиране на масови безредици, създаване и ръководене на екстремистка група, дискредитиране на Република Беларус и други.

Роман Протасевич беше осъден на осем години затвор, а Сапега – на шест години. По-късно, през 2023 г., бившият главен редактор на NEXTA започна да сътрудничи на разследването и беше помилван от режима на Лукашенко. Същото се случи с приятелката му, въпреки че Протасевич свидетелства срещу нея и срещу опозиционната фигура Светлана Тихановска, твърдейки, че има връзки между нейната кампания и обвиняемите по делото за "заговор за завземане на властта".

В медиите се появи информация, че Протасевич е бил подложен на усилен натиск да "признае", че е действал против закона. В крайна сметка той го стори. "Буквално само подписах всички документи, че съм помилван. Това, разбира се, е страхотна новина", каза на излизане от ареста той пред репортери в Минск през 2023 г.