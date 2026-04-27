Край на безнаказаността: Румъния въвежда доживотен затвор за убийство на жени

27 април 2026, 11:46 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Край на безнаказаността: Румъния въвежда доживотен затвор за убийство на жени

В Румъния влезе в сила закон, насочен към борба с фемицида – убийството на жени въз основа на пола. Законът за първи път утвърждава тази концепция в националното законодателство и предвижда тежки наказания – от 15 до 25 години затвор или доживотен затвор. Президентът Никушор Дан отбеляза, че насилието срещу жени отдавна е било или игнорирано, или не е било адекватно адресирано от държавата.

Обидни деяния

„Насилието срещу жени е едно от най-унизителните и обидни деяния. Твърде дълго този вид агресия е бил или игнориран, или не е бил адекватно адресиран, което е довело до драматични последици“, заяви той. Законът въвежда и допълнителни превантивни мерки и разширява правомощията на властите за бърза намеса в ситуации на насилие.

Домашно насилие 

Увеличението на домашното насилие доведе до затягане на законодателството. Според властите, през първите осем месеца на 2025 г. в Румъния са регистрирани 33 убийства, извършени от роднини, като жени и момичета са жертви в 69% от случаите. Средно приблизително три жени са убивани от членове на семейството всеки месец.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
